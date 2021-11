Descarga gratis más de 100 libros escritos por mujeres, te decimos cómo

Leer literatura escrita por mujeres no solo es un posicionamiento en favor del reconocimiento de las escritoras. También es una forma de conectar con aquellas pensadoras que han hablado sobre la condición de la mujer desde la filosofía, la narrativa o la poesía.

Desde clásicos escritos por mujeres hasta obras contemporáneas como las de Beauvoir, Woolf, Mistral, Lispector y muchas más mujeres escritoras. En las comunidades de internautas se han creado repositorios digitales y bibliotecas virtuales para acceder gratuitamente a los libros escritos por mujeres.

En este caso queremos hablarte sobre el listado de libros escritos por mujeres que encontramos en un artículo de Diario Digital Femenino. "Hemos buscado en internet país por país, investigando sobre la literatura de cada región (con énfasis en Hispanoamérica y los nombres más resaltantes de los otros continentes) y hemos hecho una lista con links de descarga 100% gratis, para que puedan revisarse las obras de estas autoras", afirma el artículo.

En la lista se puede encontrar poesía, narrativa, cartas y ensayos, ordenados por géneros y fecha de publicación. Todos estos libros se han recopilado gracias a plataformas que proveen estos enlaces como Lectulandia, Memoria Chilena, Poetry will be made by all, Biblioteca Virtual Universal, Literatura peruana en PDF.

Para obtener los libros en PC basta ingresar al enlace del título del libro, se abrirá una nueva pestaña con el libro en PDF disponible para leerlo online, pudiendo guardarlo en tu PC. En el caso de celulares se descargará inmediatamente al dar clic en el título.

Para evitar la pérdida del contenido en páginas caídas, y mejorar la seguridad en la descarga, los enlaces están almacenados en un Google Drive, garantizando la seguridad y permanencia de los enlaces.

¿Cómo descargar los libros?

Basta darle clic al título del libro y te dirigirá a una página donde podrás descargarlo. En la mayoría de casos podrás ver inmediatamente el libro en PDF (listo para leerlo online). En otros casos será la página de un proveedor del PDF, donde seguirás solo un par de pasos.

Si el título dirige a Free editorial: En la página saldrán botones con opciones para leer el libro online o descargarlo en PDF. Recomendamos dar clic en Descargar PDF o PDF. Es muy clara la opción y muy seguro. Obtendrás el libro inmediatamente.

Si el título dirige a Literatura Peruana en PDF: dale clic a la única foto que se encuentra en la página, y que contiene la portada del libro, se descargará el libro automáticamente.

Si el título dirige a Lectulandia:

- Dale clic al botón azul que dice «pdf» y que está justo encima del botón rojo que dice «reportar link caído».

- Te dirigirá a una ´página de espera´, durará unos 5-8 segundos (en esta página sale un botón verde de DESCARGAR, no le des clic, es un anuncio).

- Llegarás a la página de descarga real: dale clic al botón azul que dice «DOWNLOAD NOW» y listo. Parece complicado, pero es una página muy segura y no te tomará más de 15 segundos.

En todos los otros casos, los PDFs se verán de forma inmediata. ¡Disfruta y comparte!

Libros de narrativa y ensayo

[Año 1000 aprox.] El libro de la almohada; Sei Shonagon [Japón]

[Año 1000 aprox.] La novela de Genji; Murasaki Shikibu [Japón]

[1588] Las moradas; Santa Teresa de Jesús [España]

[1678] La princesa de Clèves; Madame de La Fayette [Francia]

[1813] Orgullo y prejuicio; Jane Austen [Reino Unido]

[1846] Los misterios del plata; Juana Manso [Argentina]

[1855] Historia de mi vida; George Sand [Francia]

[1860] Lucía Miranda; Eduarda Mansilla [Argentina]

[1867] El caballero de las botas azules; Rosalía de castro [España]

[1868] Mujercitas; Louisa May Alcott [EE.UU]

[1880] Heidi; Johanna Spyri [Suiza]

[1888] Blanca Sol (novela social); Mercedes Cabello de Carbonera [Perú]

[1889] Aves sin nido; Clorinda Matto de Turner [Perú]

[1894] Huallparrimachi; Lindaura Anzoátegui Campero [Bolivia]

[1903] Elías Portolu; Grazia Deledda [Italia]

[1906] El maravilloso viaje de Nils Holgersson; Selma Lagerlöf [Suecia]

[1908] Ana, la de tejas verdes; Lucy Maud Montgomery [Canadá]

[1910] En una pensión alemana; Katherine Mansfield [Nueva Zelanda]

[1920] Cuentos de mi tía panchita; Carmen Lyra [Costa Rica]

[1920] La edad de la inocencia; Edith Wharton [EE.UU]

[1920] Cristina, hija de Lavrans; Sigrid Undset [Noruega]

[1922] El Garden Party y otros cuentos; Katherine Mansfield [Nueva Zelanda]

[1925] La señora Dalloway; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1927] Al faro; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1928] Orlando; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1929] Una habitación propia; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1930] El quince; Rachel de Queiroz [Brasil]

[1931] Las olas; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1931] La buena tierra; Pearl S. Buck [EE.UU]

[1933] Flush; Virginia Woolf [Reino Unido]

Libros de poesía y teatro

[1683] Los empeños de una casa; Sor Juana Inés de la Cruz [México]

[1689] Amor es más laberinto; Sor Juana Inés de la Cruz [México-España]

[1852] La hija de las flores o Todos están locos; Gertrudis Gómez de Avellaneda [Cuba/España]

[1926] Más fuerte que la sangre; Ana Neves [Chile]

[1927] Ariadna; Marina Tsvietáieva [Rusia]

[1930] Corazón sangrante; Clementina Suárez [Honduras]

[1938] Tala; Gabriela Mistral [Chile]

[1939] Viagem; Cecília Meireles [Brasil, idioma original]

[1959] La otra isla de los cánticos; María Eugenia Vaz Ferreira [Uruguay]

[1962] Un hombre tras las rejas; Carmen Natalia Martínez [República Dominicana]

[1962] Árbol de Diana; Alejandra Pizarnik [Argentina]

[1967] Felipe Ángeles; Elena Garro [México]

[1968] Extracción de la piedra de locura; Alejandra Pizarnik [Argentina]

[1970] Los que van quedando en el camino; Isidora Aguirre [Chile]

[1976] Freshwater; Virginia Woolf [Reino Unido]

[1978] El corazón disparado; Adélia Prado [Brasil, idioma original]

[1979] Trece poemas reconstituidos; Safo de Mitilene [Grecia]

[1981] Poesía completa; Sylvia Plath [EE.UU]

[1981] La malasangre; Griselda Gambarro [Argentina]

[1982] Lautaro; Isidora Aguirre [Chile]

[1984] La llamada de Lauren; Paloma Pedrero [España]

[1987] Retablo de Yumbel; Isidora Aguirre [Chile]

[1988] Los ochenta son nuestros; Ana Diosdado [Argentina-España]

En este breve repaso por la literatura escrita por mujeres, faltan muchos libros de autoras representativas de hispanoamérica. Muchas autoras no se han incluído por el simple hecho de que sus obras no están libres en internet o porque sus editoriales responsables no nos permitieron compartir sus libros, y a pesar de nuestros más grandes esfuerzos, no hemos podido conseguirlas.

La lista irá actualizándose, puedes consultarla en: https://diariofemenino.com.ar/df/escritos-por-mujeres-140-libros-para-descargar-gratis-en-pdf/?fbclid=IwAR3Z9zwhUYvMHzlSBXD7NRGyMdIG6sb-xDNAZg_2u8v7YQB1Ne28r-vQ-58

