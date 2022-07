Desajustes hormonales y disforia: el desabasto de testosterona en México

Yo tengo nueve años bajo tratamiento de testosterona, entonces ya no tengo una función ovárica, por lo tanto, mi cuerpo ya no produce pues estrógeno, entonces si me quedo sin la testosterona no voy a tener hormonas y me va a entrar una menopausia bien cañona, comenta Izck Zacarías en entrevista para La Cadera de Eva.