Desafíos de la comunidad LGBT+ en la crisis sanitaria y económica

Sin duda, el 2020 ha sido un año significativo en cuanto a las repercusiones sociales que ha traído consigo el virus por SARS-CoV2. Sin embargo, como en toda secuela, existen personas más perjudicadas que otras, tal es el caso de las minorías, específicamente las disidentes sexuales, quienes, a causa de los estragos de las crisis sanitaria y económica, han atravesado por diferentes dinámicas que perjudican de manera significativa sus vidas.

Lee: ¿Qué implica ser reina de belleza trans?

1. El desempleo y la seguridad alimentaria

A partir del segundo trimestre de este año, en México y en el resto del escenario internacional, se comenzaron a gestar nuevos escenarios con base en las repercusiones que trajo consigo la pandemia por covid-19 y el aislamiento social. Un claro ejemplo fue el crecimiento en la tasa de desempleo, pues con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en marzo se contaba con una tasa de desempleo de 4.2%, misma que fue en aumento hasta llegar a su pico máximo de 5.5% en mayo y julio.

No obstante, con el paso de una crisis económica que parece no encontrar una salida, las personas, especialmente de la comunidad LGBT+, se han visto perjudicadas al perder sus empleos y con ello el poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades más básicas. Por lo anterior, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, se tendría también una nula seguridad alimentaria, pues las personas no tienen acceso permanente a alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias con el propósito de llevar una vida activa y sana.

Sin embargo, una múltiple lista de activistas a favor de los derechos de las disidencias sexuales, han abierto las puertas de comedores comunitarios y casas de refugio, con la finalidad de proveer de algunos recursos a las personas que más lo necesitan, sin embargo, es importante señalar que los lugares ofertados no son suficientes para salvaguardar a toda la población vulnerable que se quedo en situación de calle.

Lee: Jazz Bustamante en huelga de hambre para visibilizar crímenes de odio

2. Aumento de crímenes y discursos de odio

Por otra parte, de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han aumentado las expresiones de odio que incitan a la violencia contra las personas LGBT+, incluidos los discursos de dirigentes políticos o religiosos que culpan de la pandemia a la existencia de personas LGBT+. A su vez, el espionaje en el ciberespacio y otras tecnologías digitales creadas para rastrear a las personas portadoras de covid-19 aumentan los riesgos de violar la privacidad y aumentar los estigmas que se reproducen con respecto a las disidencias.

Además, es menester mencionar que en lo que va de la pandemia, más de 70 personas LGBT+ fueron asesinadas en México, entre las que imperan transexuales y homosexuales, que se dedicaban al trabajo sexual. De acuerdo con datos del Informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT, los estados que mayores casos de crímenes de odio han registrado son: Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California.

3. Reducción al presupuesto del sistema de salud

No obstante, en medio de las políticas de austeridad que ha propuesto el presidente de nuestro país, se ha puesto a la crisis económica por encima de la salud de miles de personas. Pues, es preciso mencionar que recientemente se aprobó la reducción presupuestal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que cubría la atención médica de más de 60 enfermedades en todo el país, entre ellas el VIH, la Hepatitis tipo C y el Cáncer.

Lee: "El feminismo que excluye a las trans no es feminismo"

4. Crecimiento de las violencias en los hogares

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la violencia en los hogares a incrementado, pues al quedarse en casa y colaborar, con la lucha contra la pandemia, niños, niñas, adolescentes y personas mayores LGBT se ven obligados a soportar una exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo que incrementa la tasa de violencia doméstica, abuso físico y emocional, así como daños a la salud mental.

Sin embargo, a pesar de que diversas organizaciones nacionales e internacionales han trabajado para evidenciar aún más las situaciones precarias por las que la comunidad LGBT+ esta atravesando, ninguna dependencia federal o estatal ha contribuido a la implementación de políticas públicas o programas sociales que beneficien a una minoría que históricamente ha sido invisibilizada.

Daniel Zavaleta Vaquier es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó un intercambio académico en la Universitat do Barcelona, España; además, hizo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, así como profesor adjunto en diferentes asignaturas en la FCPyS-UNAM. Contacto: zavaquier@politicas.unam.mx Twitter: @ZavaletaOk