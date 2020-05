¿Depilarnos o no depilarlos? Estos son los pros y los contras

Las películas, la publicidad y la televisión nos venden una imagen de la zona femenina depilada ¿esto es bueno para nuestra salud?

Algunas mujeres prefieren depilarlo por una cuestión estética y sentir mayor placer sexual, y otras no, por decisión personal o porque consideran que es necesario para para protegerse de bacterias.

Funciones del vello público

Cada vez más son las mujeres y hombres que deciden depilarse el vello público, para hacerlo es necesario estar bien informado.

¿Qué funciones tiene el vello público?

-Crea una barrera para evitar que bacterias o virus exteriores provoquen una infección.

-Genera que los órganos genitales tengan una temperatura agradable y adecuada para garantizar su funcionamiento.

-Retiene el aroma personal (creado por las feromonas) que transmiten señales sexuales para estimular la libido de la pareja.

-Previene la irritación de la zona genital durante el acto sexual, ya que el roce puede causar enrojecimiento e incomodidad.

¿Qué pasa cuando te depilas el vello público?

1. La piel sufre

La eliminación del vello púbico inflama e irrita lo folículos pilosos. También puede dejar heridas abiertas que no se ven a simple vista, que puede ser molestas y dolorosas. La depilación constate puede causar vellos encarnados dolorosos y quemaduras, en el caso de usar cera. Si, en cambio, se utiliza rasuradora o depiladora, puede causar cortes.

Si tienes una piel delicada o sufres de psoriasis o eccemas, éstos pueden agravarse. Así que consulta a un médico para que te oriente sobre qué método puedes utilizar.

2. Aceleramiento de la proliferación de bacterias

El método de la cera caliente para depilar es una de las más perjudiciales para el pubis, ya que provoca enrojecimiento y debilitamiento de los poros. Y esto provoca enrojecimiento y debilitamiento en los poros.

Cuando se combina con la humedad y temperatura en la zona, se convierte en un caldo de cultivo para las bacterias. El vello impide que ingresen al cuerpo.

3. Riesgo de contraer VPH

Un estudio realizado por la Universidad de California determinó que eliminar el vello de la zona púbica causa riesgos para la salud, sobre todo por el tipo de depilación elegida. En conclusión: la depilación genital convencional (con maquinita de afeitar o cera caliente) podría aumentar el porcentaje de infección sexual por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

4. Depilarse es un asunto de moda, la historia de la depilación...

La depilación del vello público comenzó a convertirse en un asunto de moda. El vello púbico se ha convertido en un asunto estigmatizado, señaló Heather Widdows, profesora de ética global en la Universidad de Birmingham del Reino Unido y autora de Perfect Me: La belleza como un ideal ético. "Su eliminación es una de las pocas tradiciones estéticas que han pasado de ser una rutina de belleza a una higiénica", añadió.

"Ahora, la mayoría de las mujeres creen que deben afeitarse como si no tuvieran otra opción", dijo Windows. En la Edad de Piedra, en el antiguo Egipto, Grecia y el Imperio Romano era una cuestión de higiene y usaban conchas marinas, cera de abejas y otros depilatorios para hacerlo.

Victoria Sherrow escribió en Enciclopedia del cabello: una historia cultural, la falta de vello se veía principalmente como una forma de mantener el cuerpo limpio. Los antiguos romanos también lo asociaron con la clase: cuanto más suave era tu piel, más puro y superior eras.

En Persia se reservaban la depilación para el matrimonio. Sin embargo, en China se consideró normal por mucho tiempo, hoy mujeres enfrentan la presión social de depilarse. En Asia el acto de depilarse no es tan común como en occidente. En Corea del Sur, se consideró durante mucho tiempo representó fertilidad y salud sexual. En 2010, mujeres se sometían a transplante de vello público.

No fue hasta finales de 1800 que las mujeres de ambos lados del Atlántico comenzaron a hacer de la depilación una parte integral de sus rutinas de belleza. La noción moderna de que el vello corporal no es femenino se remonta al libro de 1871 de Charles Darwin: Descenso de un hombre, según apunta Plucked: A History of Hair Removal de Rebecca Herzig.

Hasta ahora, se ha comprobado que no hay beneficios para la salud asociados con la eliminación del vello púbico, así que elija lo que se sienta mejor para ti.





Si ya te depilaste....

Si te hace sentir más segura estar depilada o tienes mayor placer sexual haciéndolo. Sigue los siguientes consejos:

-Depila poco: si nunca lo has hecho, se recomienda que lo hagas paso a paso. Así sufrirás menos dolor o los efectos secundrios, comienza recortando con una tijera ay después puedes hacerlo con rastrillo o cera.

-Cuida si estás irritada: No importa el método que hayas utilizado. Pon atención en la piel, si se enrojeció utiliza alguna crema humectante y revisa si quedaron vellos encarnados.

Después de la depilación

-Identifica cómo te sientes, sientes mayor placer, te sientas más cómoda ¿lo volverías a hacer? Nadie te puede presionar a hacer cosas que te hagan sentir incomoda.

-Usa ropa de algodón: Evita la licra o la ropa ajustada (incluyendo pantalones). Disfruta la sensación de raer falda, vestidos sueltos y ten cuidado con tu bikini.

-No tomes el sol en la zona, si piensas hacerlo para tomar el sol, no lo hagas. No se recomienda hacerlo en los primeros días d ella depilación, evita la irritación.

Con información de Mejor con Salud, Sumédico y CNN.