Denuncias ante la falta de inclusividad en las tallas de Bershka

"Las tallas en Bershka Mujer son una locura. He comprado en esa sección porque mi torso es corto y la ropa de "mujer" me queda mejor. Pero las blusas ahí parecen infantiles. Son diminutas, incluso las tallas grandes. Siempre me pregunto quién cabe ahí porque no conozco tanta gente que sea así de petit"