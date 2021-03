Denuncian por comentarios misóginos profesor IPN +VIDEO

"¿Cómo no lo voy a apoyar? Si a mi vieja le digo pégame, hazme lo que quieras", dijo el profesor de la Vocacional 9 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ubaldo Bonilla en clase virtual. El video fue publicado en redes y causó indignación por los comentarios misóginos que sostuvo el profesor.

Las clases en línea se convirtieron en cotidiano a raíz de la emergencia sanitaria. Hace meses veíamos grabaciones de alumnos y alumnas agradeciendo el compromiso de los profesores por impartir sus clases; ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer y el paro nacional #ElNueveNadieSeMueve los videos de clases en línea se siguen viralizando, pero ahora los profesores expresan su inconformidad ante el movimiento feminista.

El profesor de cálculo del centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9 "Juan de Dios Bátiz" expresó en una sesión de clase la inconformidad que le provoca el movimiento feminista. "Sí tengo un problema fuerte. No estoy de acuerdo en que salgan a deshacer la ciudad", comentó el profesor.

Detalló a sus alumnos que los gastos en el matrimonio no son equitativos y las mujeres no dan dinero al gasto del hogar, "porque ellas no sueltan nada, aunque trabajen, no es cierto que a la mitad", haciendo referencia al dinero. A pesar de ser cuestionado por una de sus alumnas, el profesor siguió expresando comentarios machistas.

El profesor Ubaldo Bonilla afirmó que aparte de "dar lana" él lava, barre, plancha y va por el mandado y dijo: "¿Qué más puedo hacer?"