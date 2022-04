Del "posting" al "pocketing", nuevos términos para las relaciones por Internet

De acuerdo con Adjust, plataforma de analítica de mobile marketing, en el año 2021, se estima que 48% de las personas de entre 18 y 29 años, afirman haber utilizado una app o un sitio web para conocer a otras personas con fines románticos.

Así mismo, según la encuesta anual "El Amor En los Tiempos de las Telecom", realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en 2021 59.1% de los encuestados afirmó haber tenido una relación con alguien que conoció en línea; dicha cifra representó una variación positiva de 31.9% respecto al año 2020. Señala que dicho desempeño se relaciona con el "empujón digital" que se dio al desplazar la vida social hacia lo virtual.

La manera de relacionarse ha cambiado debido al avance de las redes sociales, es importante conocer ciertos términos que son usados para describir las relaciones actuales, aquí algunos de ellos.

Los nuevos términos

Benching

En el benching (de banco, bench en inglés) alguien mantiene a otra persona "en el banquillo". Es una relación de manipulación en la que quien espera no termina nunca de ver desaparecer la expectativa: un ni contigo ni sin ti en el que solo uno decide cuándo el contigo y cuándo el sin ti.

Breadcrumbing

Quienes hacen breadcrumbing dejan de forma constante migas de atención (de ahí su nombre, de migas de pan en inglés) para mantener el interés de la otra persona, aunque en general no tienen intención de materializar la interacción y, si lo hacen, será de forma esporádica.

Catch and release

Se trata básicamente de capturar y liberar, como en la pesca deportiva. El objetivo es el de perseguir el objetivo, pero no buscan mantener la relación: persisten, conquistan, quedan y adiós. Una vez conseguida la cita, pierden interés.

Catfishing

El catfishing consiste en crear una identidad falsa para iniciar un vínculo con alguien. Puede llegar a suponer un delito si quien lo practica roba imágenes y datos de otras personas; y si quien lo perpetra y quien está siendo engañado llegan a entablar una relación o a conocerse en persona, existe la posibilidad de que se convierta en un riesgo que puede ir de la estafa hasta las agresiones.

Cloaking

De tapar. Es un paso más allá del ghosting. No solo se desaparece, sino que se bloquea a la otra persona de todos los canales por los que mantenían la comunicación.

Cricketing

El cricketing es dejar un mensaje en leído durante largo tiempo. Mucho tiempo. Pueden llegar a ser semanas.

Cuffing

El cuffing season consiste en pasar con alguien los meses de invierno, los más fríos y lluviosos, para luego dejarlo cuando vuelve el sol. La previa a eso es la fielding season, es decir, la temporada de preparar el terreno para decidirse por una opción. Y si se hace en verano también tiene su denominación: freckling season (temporada de pecas).

Curving

Es cuando alguien, de forma consciente y repetitiva, se toma su tiempo para contestar a los mensajes. Quienes hacen curving no dejan de escribir, sino que contestan: de forma escueta y a veces monosilábica, para dar a entender que esa conversación ha acabado sin decirlo claramente o para demostrar su desinterés. No están en realidad, pero tampoco se van del todo.

Cushioning

De amortiguar. La práctica consiste en flirtear con otras personas para que amortigüen la caída cuando acabe la relación que se tiene en ese momento.

Fishing

De pescar. Consiste en enviar mensajes a cualquier persona para salir; no importa quién sea, no hay un interés real, quien lo practica sólo busca ver "qué pesca".

Firedooring

Las puertas de las salidas de incendios tienen que abrirse hacia el exterior, es uno de los requisitos de seguridad que tienen que cumplir. Eso es una relación firedooring, una totalmente descompensada en la que quien lo ejerce solo atenderá realmente a la otra persona cuando necesite algo de ella.

Flexting

De flexionar, en este caso, la realidad. Inflar la imagen para que parezca mejor de lo que es antes de conocer físicamente a la otra persona.

Gaslighting o luz de gas

Consiste en un mecanismo de violencia psicológica para hacer dudar a alguien de su propia realidad, negándola e intentando confundirla en su percepción o sus recuerdos. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que exageras, que estás loca, que cómo puedes pensar eso y que lo que estás viendo no es lo que tú crees que estás viendo? ¿En una discusión te repite que te acuerdas mal de las cosas o que aquello no pasó como pasó? Eso es luz de gas, un abuso continuo, repetitivo y sutil que desgasta y acaba por anular a quien es víctima de este maltrato.

Ghosting

Un adiós sin explicaciones, sin respuesta, sin aviso. Tiene una versión suave, el caspering, de Casper, aquel fantasma amable que da nombre a este tipo de rechazo amable: también sin explicaciones, pero al menos verbalizándolo. Cuando a esa persona se la silencia de forma específica en distintas aplicaciones, se le está haciendo mooning, de la luna que simboliza el no molestar en algunos teléfonos. Y cuando se hace progresivamente, de forma lenta, se llama slow fade, como una sombra que se aleja despacio.

Ghostbusting

Es la contraparte del ghosting. Los y las cazafantasmas que insisten en mantener la comunicación, aunque ya no haya nadie al otro lado.

Gatsbying

El término viene de Jay Gatsby, el personaje de la novela de F. Scott Fitzgerald El gran Gatsby (1925), que hacía todo lo posible por llamar la atención de Daisy Buchanan. También se conoce como instagrandstanding o instagranding. Es usar Instagram para atraer la atención de alguien, colgar un post o una story porque es el post o la story perfecta para que responda quien se quiere que responda.

Haunting

El término viene de haunt, que como sustantivo puede significar guarida o nido y, como verbo, desde perseguir y rondar hasta obsesionar. Y todo ellos tienen que ver con este comportamiento que consiste en desaparecer haciendo ghosting, pero seguir merodeando a la otra persona en redes sociales revisando su actividad.

Hoovering

Pasar la aspiradora, es decir, limpiar el desastre para volver a la vida de alguien.

Kittenfishing

Es el anterior nivel al catfishing, consiste en fingir: que te encanta el teatro cuando no has pisado una sala, que estás con un posgrado, pero en realidad llevas con ese posgrado desde hace 10 años y no lo vas a terminar o que amas el reggaetón cuando en realidad lo único que te da es dolor de cabeza.

Love bombing

Esta bomba de amor tiene una primera parte muy rápida en la que las atenciones y las promesas de felicidad eterna son continuas. Y una segunda que comienza cuando se ha conseguido que la otra persona esté entregada a esa relación, y que es acabar con ella tan deprisa como se empezó.

Negging

De negar. Intentar conseguir el interés de alguien a través de comentarios negativos que intentan anular de alguna forma a la otra persona. Insultos disfrazados. ¿Recuerdas a "H" de Tres Metros Sobre el Cielo?

Orbiting

Orbitar alrededor de alguien en redes sociales, dando likes, viendo sus stories, pero sin llegar jamás a interaccionar. Limita con el stalking, es decir, el acoso en línea.

Phubbing

Es la combinación de phone (teléfono) y snubbing (desairar o hacer un desprecio), lo que significa ignorar a la persona por usar el teléfono celular todo el tiempo. Según un estudio de Facebook de 2017, un 71% de las personas lo hacen en algún momento, ya sea en pareja, entre amigos o en familia.

Pocketing

Una relación de interior, es decir, una pareja con la que las cosas solo funcionan a solas, en su casa o en la tuya o, como mucho, en algún sitio donde no vaya a cruzarse nadie conocido. Pero nada más allá. Viene de pocket, bolsillo, por la metáfora de que una vez en la calle, esa persona va escondida.

Roaching

Roach es cucaracha. Y roaching es comportarse, metafóricamente, como una.

Submarining

Hacer un submarino es dejar a alguien, ignorarlo durante un tiempo más o menos largo, y después volver. Y volver como si no hubiese sucedido nada.

Tindstagraming

Es pasar directamente de un perfil de Tinder que tenga puesto en la biografía la cuenta de Instagram, a esa cuenta, sin preguntar y sin hacer match. Si está cerrada, le dará a seguir sin dar explicaciones de dónde viene y si no, no le hará falta. Revisará esa cuenta a diario, sin seguirla y sin interactuar. Solo vigilando. En realidad, es stalking, acoso en línea. Pasivo, pero acoso.

Throning

Es querer tener una relación con alguien solo por su estatus social o económico.

Zumping

Es un término que se extendió durante la pandemia, cuando las circunstancias epidemiológicas limitaban las interacciones sociales, esto se refiere a terminar una relación por medio de Zoom.

Zombieing

Si alguien hace ghosting, de repente quiere volver y lo hace a través de las redes sociales, está haciendo zombieing.

¿Por qué son importantes estos nuevos términos?

Algunas de esas actitudes son relativamente recientes, porque surgieron con las redes sociales y las aplicaciones de citas. Otras, que han ocurrido siempre, se han visto intensificadas o modificadas por el uso de esas apps, y de ahí su reconceptualización.

Según la profesora e investigadora en el área de las relaciones, Adriana García Andrade, es importante identificar las cosas y ponerles nombre, es un primer paso para modificar comportamientos. Porque en el momento que una le pone nombre, puede distanciarse de eso, verlo e intentar cambiarlo.

Información por El País

APVB