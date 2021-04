Del “mujeres lean” a “son unas taradas”: discursos de odio hacia el feminismo

El comentario del director general del Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, respecto a que las mujeres deben leer para lograr emanciparse de sus agresores y el de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, al referirse a las mujeres como “taradas” por querer abortar son parte de discurso de odio y discriminación hacia la lucha de las mujeres, de acuerdo con académicas y feministas.

Marx Arriaga Navarro, director general del Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo en un evento en Actopan, Hidalgo: "Mujeres si en verdad buscan modificar emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea. No esperen que su libertad llegue como un regalo, por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito el camino para su revolución".

“Lo que hace este tipo de cosas es reafirmar los discursos de odio y discriminación hacia las mujeres. No puede ser que se dé desde el plano institucional”, dijo Leila Acedo, integrante colectivo Centro Violeta. En particular, sobre el comentario del funcionario de la SEP, Leila señaló “es muy lamentable que esté a cargo del contenido de educación básica, donde se debería aplicar el enfoque de género. Lo que marca es la osadía de pronunciar lo que pronunció, su estilo 'mansplainer'”.

En este sentido, Steph Morón, investigadora de feminismos y tecnología e integrante de la colectiva Ha(ser) academia y feminismos, expresó que el comentario de Marx Arriaga Navarro denota desconocimiento y desprestigio hacia las universidades, en las que se encuentran estas feministas que están luchando por los derechos de las mujeres.

“Cuántas mujeres académicas feministas existen en el mundo, súper letradas, en qué lugar pone a la universidad, todo se resume a 'vayan a leer'. Se ve una falta de reconocimiento a la lucha, denota un discurso básico que responde a esta estructura de poder”, explicó Steph.

Falta de conocimiento

La referencia de la alcaldesa Célida López Cárdenas sobre el movimiento feminista, respecto a que ella no lucha contra lo hombres, denota también un desconocimiento hacia los diversos feminismos que existen, explicó la integrante de la colectiva “Ha(ser) academia y feminismos”. Así como apelar a que las feministas “les hace falta leer”, apeló la experta.

#Estados “Claro, abres las piernas o las cierras. Estás tomando absoluto control de tu cuerpo, ¿no... Yo las escucho y digo, estas taradas... y luego quieren andar abortando”, así se expresó Célida López, alcaldesa de Hermosillo que desea ser reelecta #jp https://t.co/YwU48qwJUr pic.twitter.com/AVKlicMtnN — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

Tanto Septh como Laila expresaron que los funcionarios se han “colgado” del movimiento feminista para articular sus discursos sin ser empáticos con las causas. Para Morón, no importa que no coincidan con el movimiento. Sin embargo, por el cargo que ejercen deben estar dispuestos a escuchar y no expresarse de tal forma.

Sonora, a la cabeza de los feminicidios

En cuanto al caso de Sonora, Leila expresó su preocupación sobre el aumento del número de feminicidos y desapariciones de mujeres en el estado. Hermosillo es el municipio que está a la cabeza de la lista en la desaparición de mujeres, con 280 de los casos, seguido por Cajeme con 109, Nogales con 141 y Guaymas con 50.

Ante la ola de violencia en el estado, la Red Feminista Sonorense lanzó un ultimátum a la Secretaría de Gobernación (Segob) para emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para seis municipios.

Sobre el tema, Leila Acedo expresó que “hay un silencio por parte de las autoridades sobre la problemática y las alertas, además se está dando una persecución desmedida, de las jóvenes, de las universidades que han denunciado acoso en la universidad, hay una persecución sistemática contra compañeras”. La activista recordó que en la votación de la Ley Olimpia hubo hostigamiento y persecución contra las feministas.

Aunque, la alcaldesa de Hermosillo pidió una disculpa, Laila cuestiona su utilidad y señala que “es necesario un precedente de sanción”. Por su parte, Steph apeló que se debe hacer un esfuerzo por entender el movimiento feminsita y profundizar en él, no convertirlo en un hecho mediático que se queda en el cumplimiento de la agenda.