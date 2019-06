Del "escrache" al MeToo: la condena pública

REDACCIÓN 14/06/2019 07:52 a.m.

Hace apenas unos meses, las redes sociales comenzaron a visibilizar las agresiones y violencia hacia la mujer a través del hashtag #MeToo.

Todos lo usábamos. Todos opinábamos. La discusión se centró en varios puntos del movimiento, pero la intención era una sola: visibilizar los problemas de acoso y agresiones sexuales de músicos, poetas, artistas, periodistas, etc.

Sin embargo, este propósito tuvo sus orígenes mucho antes del Me Too. Comenzó a mediados de los años noventa.

El periodista Martín Caparrós explica en The New York Times la transición que hoy lleva al fenómeno del Me Too.

Hace más de 20 años, en Argentina, los hijos de las víctimas de la dictadura militar desesperaban luego de la impunidad que había y la complicidad del Estado para juzgar a los crímenes.

"Si no hay justicia, hay escrache", decían.

El escrache significaba acercarse a las casas donde vivían los represores. Hacían mucho ruido y gritaban. Informaban sobre su condición.

"El escrache era, claramente, el recurso de quienes no tenían más recursos para castigar a los asesinos y no querían ser como ellos: nunca cayeron en la trampa o la tentación de la venganza. Para evitarlas, escrachaban", explica el periodista.

Este mecanismo funcionó y comenzó a propagarse hasta España.

Veinte años después, el Me Too retoma el mismo mecanismo utilizado en las redes sociales con el fin de luchar contra la impunidad y exhibir la violencia que han recibido las mujeres durante siglos.

Siempre es más simple ser víctima, dice Caparrós, "siempre es difícil saber qué hacer con el poder y ahora las mujeres tienen más. En la situación actual, que un grupo de mujeres decida escracharte —condenarte públicamente— te pone en un lugar muy difícil de revertir. Alcanza con una denuncia bien publicitada para hundir a alguien; la posibilidad de debatirla o rebatirla es mínima".

El movimiento Me Too provocó una serie de debates luego del suicidio del músico y escritor mexicano Armando Vega Gil, quien fue acusado por acosar sexualmente a una menor hace mucho tiempo.

La delgada línea entre las acusaciones para hacer justicia y para condenar públicamente a una persona, polarizó las redes sociales llenándolas de insultos y descalificaciones al movimiento.

Caparrós dice, "Por un lado, tras siglos de no recibir ningún castigo por sus actos, es necesario condenar a los que lo merezcan. Por otro, es tan injusto condenar a alguien sin una acusación precisa y fundamentada, sin darle la posibilidad de defenderse".

"El escrache solo es válido cuando los amos de la ley la esquivan".

Con el #MeToo las causas de las mujeres consiguieron un poder que nunca habían tenido. Es una alegría y un alivio para —casi— todos, y puede servir para cambiar muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Recuperar la ley de la razón, la razón de la ley, la tolerancia. Para no cobrarse ojo con ojo, mordisco con mordisco: para cambiar en serio ciertas cosas, dice Martín Caparrós.

