Del bullying a la masculinidad tóxica: la bofetada de Will Smith en los Oscars

En la celebración de los Oscars se viralizó la escena en la que Will Smith abotea al comediante Chris Rock tras hacer una broma por la alopecia de Jada Pinkett, la esposa del “Rey del rap”.

El comediante Chris Rock hizo el “chiste más fácil” en el que se agrede a una mujer o se le llama “loca” como lo hizo hacia Penélope Cruz, al referirse a ella como la “mujer de” o burlarse de un aspecto físico cómo lo hizo sobre Jada Pinkett, escribió en su columna Nagua Alba, psicóloga, cuyo comentario sobre el acto ha sido muy comentado y compartido en redes.

¿Pero cómo pasamos del bullying a la masculinidad tóxica?

Nagua Alba señal que si Will Smith no hubiera reaccionado, las críticas de los medios se hubieran quedad sólo en el “lamentable discurso de Chris Rock cuya abundancia de referencias y estereotipos machistas dejaban en claro no solo su mediocridad y su falta de capacidad cómica sino la salida fácil de burlarse de una mujer”.

“Meterse con el físico de una persona que además es consecuencia de una enfermedad, es más bullying que humor”, escribió por su parte Enric Valls, psicólogo especialista en salud y educación.

El hecho de Will Smith pasó de la risa pasó al enojo, ya que al momento de la broma el se rió, después Jada Pinkett hizo una cara molestia, a los segundos de la reacción de ella se observa como Smith se levanta para abofetear al comediante, quien sigue blando sobre Jada, Smith le pide que deje de hablar de ella.

En este acto, Nagua Alba criticó que Smith no ve a su esposa “como sujeto capaz de decidir si responder (o no) y cómo a una broma sobre ella, si no una posesión suya a la que él debe ‘defender’”.

“Y lo hace con violencia. Pero no solo eso, es que después justifica esa violencia en su discurso diciendo que es ‘por amor’. Mismo discurso que lleva siglos justificando la violencia machista. Lamentable que algo así pueda darse delante de millones de personas”, escribió Nagua Alba.

Después de la reacción, Smith argumentó que dicha reacción fue por amor. "el amor te hace cometer locuras" y "he recibido el llamado de amar y proteger a mi gente" recuerdan demasiado al clásico "la maté porque era mía". El amor como justificación para dominar, controlar y agredir.

Esto nos lleva a lo segundo: el actor eligió usar la violencia. Y después, la justificó en su discurso al recibir el Óscar. Argumentos como "el amor te hace cometer locuras" y "he recibido el llamado de amar y proteger a mi gente" recuerdan demasiado al clásico "la maté porque era mía". El amor como justificación para dominar, controlar y agredir.

RESPUESTA DE JADEN SMITH

Después, en redes sociales, Jaden Smith el hijo de Will Smith y Jada Pinkett publicó en su cuenta de Twitter :“Y así es como lo hacemos nosotros”, aprobando la actitud de su padre tras abofetear a Rock, comediante que se burló de Jada.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Al respecto, colectivas feministas, entre ellas Naran Xadul reprobó dicho acto, “Te preguntarás ¿por qué estamos hablando de un chisme del showbiz en una página de crianza? Por la reacción del hijo de Smith”.

A lo que cuestionan si esa es la actitud que replicaran sus hijos:

“¿Es eso lo que los hijos ven en la casa? ¿Es eso lo que el mismo actor vio en la suya? Los patrones se repiten y cada acto que los hijos ven en sus padres son aprendizajes para ellos, sin importar la edad. La familia se defiende, la familia se hace respetar. Pero no a base de una masculinidad tóxica que hace que todo el discurso se vuelva hacia el ‘héroe’, que después decide jugar el papel de víctima llorando en el escenario", señalaron.