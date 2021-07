Defensora de DD.HH en Oaxaca se suma a la lista de víctimas de Pegasus

La integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, se encuentra entre la lista de 109 personas defensoras de derechos humanos que pudieron haber sido afectadas por el malware Pegasus, quien se dedica a la defensa y acompañamiento con víctimas, personas defensoras e integrantes del movimiento social en todo Oaxaca.

En 2017, fue revelado el uso de Pegasus, software de espionaje, por parte del Gobierno de México en una serie de reportajes publicados por diversos medios como la Revista Proceso, The Washington Post, The New York Times y The Guardian, señalando la investigación como "Gobierno Espía", reportó Sem México.

Más de 50 mil números telefónicos fueron potencialmente infectados por el malware de espionaje Pegasus entre 2016 y 2017 según resultados de la investigación "Pegasus Project", realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Entre los teléfonos se estima que 15 mil números telefónicos pertenecían a personas mexicanas, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos.

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca repudió las prácticas de espionaje por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmando que violaba los derechos humanos de las víctimas y señaló el hostigamiento, vigilancia, incidentes con equipos electrónicos, difamaciones y los 8 allanamientos de los que fueron víctimas durante su administración, para SemMéxico.

Al menos 141 personas defensoras de Oaxaca fueron detenidas arbitrariamente entre diciembre de 2012 a diciembre de 2018, puntualizó el consorcio, al igual que, el brutal "Operativo 19 de junio" en Nochixtlán y localidades cercanas que dejó un saldo de 8 personas asesinadas y decenas de personas lesionadas.

La organización sostuvo que este ataque a Yesica Sánchez Maya es una vulneración de la información y datos personales, familiares, amistades y los amplios sectores de las personas víctimas con las que trabaja en Oaxaca. Asimismo, exigen garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas y la no repetición de estos actos graves que atentan en contra de la labor de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

Foto: Pexels

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet enfatizó en las graves consecuencias que debe tener esta práctica ilegal y afirmó que el uso de softwares de vigilancia ha llegado a estar vinculado a arrestos, intimidaciones e incluso asesinatos de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos ya que estás prácticas vulnera la vida íntima y privada.

Por último, el Consorcio de Oaxaca instan al Gobierno Federal de la República que se realice una investigación exhaustiva, imparcial y pronta para identificar a todos los responsables intelectuales, materiales y de operación, así como, a todas las personas beneficiadas con el uso de Pegasus, ya que el espionaje representa un alto riesgo en la labor de defensa de los derechos humanos.

Con información de Sem México

asl