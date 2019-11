Defensa personal, empoderamiento corporal ante la violencia física

"Me jaló sin ningún motivo", "por poco me golpea en el rostro pero rompió la pared", "además de asaltarme me golpeó para que no pudiera correr", "se puso muy agresivo cuando le dije que saldría con mis amigas", "no le respondí rápido y se enojó conmigo", "creí que me iba a matar", "miré como discutía con su novia, me persiguió y me pateó", estas historias que inician de distintas formas, tienen un común denominador: la violencia física contra la mujer.

En el marco de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pensar en cómo erradicar la violencia de género es una tarea conjunta de autoridades y sociedad, sin embargo, mientras esto ocurre, el empoderamiento de la mujer es un tema cada vez más frecuente y necesario. Por ello, cada vez más grupos de mujeres se organizan para aprender la defensa personal y saber cómo reaccionar ante las agresiones físicas.

En la Ciudad de México, el Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Respeto (MUJER) es un grupo que busca ayudar a las mujeres a tomar decisiones en caso de sufrir cualquier tipo de agresión.

La Cadera de Eva estuvo presente durante una sesión de defensa personal en la que se compartieron distintas técnicas para evitar una agresión en la calle o en cualquier otro lugar, pues "el agresor siempre considera que la mujer queda indefensa y no sabrá cómo actuar".

La directora del movimiento, Karen Quiroga Anguiano, consideró indispensable que las mujeres conozcan este tipo de actividades que pueden ayudar a salvar la vida, en el momento menos esperado, pues "los agresores siempre buscan que su víctima esté distraída para atacar".

"Un agresor busca a víctimas con ciertas características, descuidados, por ejemplo, que vayan hablando o mensajeando por teléfono. La clases van a ayudarte a conocer tu cuerpo y tu capacidad para que en dado caso de que llegues a tener un ataque, un asalto, un intento de violación, priorices la vida y la integridad física y busques una oportunidad para escapar", afirmó.

Violencia física contra la mujer

De acuerdo con el Inegi, las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las mujeres jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años. Asimismo, 70 de cada 100 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

En el trienio de 2016-2018, se registró el fallecimiento de 2 millones 111 mil 421 personas, de las cuales 43.8% eran mujeres. De estas defunciones, las ocurridas por causas accidentales y violentas ascendieron en promedio anual a 73,768 personas, es decir uno de cada 10 decesos fue por causas accidentales o violentas.

En 2016, el 35.9% de estas defunciones fue por agresiones intencionales, en tanto que para 2018, ascendieron a 47.0 por ciento, revirtiendo la tendencia de los últimos 28 años, en la cual las muertes accidentales representaban más de la mitad de las muertes por causas externas.