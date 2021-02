Defensa personal, empoderamiento corporal ante la violencia física

"Me jaló sin ningún motivo", "por poco me golpea en el rostro pero rompió la pared", "además de asaltarme me golpeó para que no pudiera correr", "se puso muy agresivo cuando le dije que saldría con mis amigas", "no le respondí rápido y se enojó conmigo", "creí que me iba a matar", "miré como discutía con su novia, me persiguió y me pateó", estas historias que inician de distintas formas, tienen un común denominador: la violencia física contra la mujer.

En el marco de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pensar en cómo erradicar la violencia de género es una tarea conjunta de autoridades y sociedad, sin embargo, mientras esto ocurre, el empoderamiento de la mujer es un tema aún más frecuente y necesario. Por ello, cada vez más grupos de mujeres se organizan para aprender la defensa personal y saber cómo reaccionar ante las agresiones físicas.

En la Ciudad de México, uno de los grupos que imparte talleres de este tipo es el Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Respeto (MUJER) y La Cadera de Eva estuvo presente durante una sesión en la que se compartieron distintas técnicas para evitar una agresión en la calle o en cualquier otro lugar, pues "el agresor siempre considera que la mujer queda indefensa y no sabrá cómo actuar".

Este taller es impartido por la organización en el parque más cercano a donde está ubicado el grupo de mujeres que lo solicita vía redes sociales y algunas de las técnicas aprendidas en los 40 minutos de clase van desde si tu agresor te toma del cabello, si cree que puede cargarte o si intenta recostarte en caso de violación, se pueda responder en el momento exacto y escapar.

Hoy tocó Master Class de defensa personal. Muchas gracias a tod@s por tan entusiasta participación. ¡Entre tod@s nos cuidamos! #MujeresUnidas pic.twitter.com/5HEaT8CYOH — Movimiento MUJER (@MUJER_Mov) November 23, 2019

La directora del movimiento, Karen Quiroga Anguiano, comenta en entrevista que así como la violencia física es multifactorial, la solución contra esta es desde distintos ángulos y con una serie de herramientas (legales, físicas, educativas).

"La clases van a ayudarte a conocer tu cuerpo y tu capacidad para que en dado caso de que llegues a tener un ataque, un asalto, un intento de violación, priorices la vida y la integridad física y busques una oportunidad para escapar", afirma Quiroga.

Las clases de defensa personal están ayudando a muchas mujeres a sentirse seguras, ya que podrán defenderse ante una agresión. ¡Tú también puedes ser parte! Asiste a nuestra master class de mañana, es gratis. #MujeresUnidas pic.twitter.com/391n6PHriu — Movimiento MUJER (@MUJER_Mov) November 16, 2019

Quiroga Anguiano explica que en la organización, además de impartir talleres de defensa personal, hay asesoría legal para mujeres víctimas de abuso físico o sexual, terapias y otras actividades.

"Este 25 de noviembre no es el único día que debemos visibilizar la violencia, es de todos los días a cada segundo, a cada instante y hay que asumir responsabilidades y desempeñar los papeles para erradicarla", comenta.

Asimismo, Guillermo Domínguez, psicólogo que participa en MUJER reitera que asumir y resignificar las masculinidades es un tema importante para combatir la violencia de género porque "si no se repiensa esto, si no se canalizan en otras actividades y con mejor educación, no habrá un cambio".

Violencia física contra la mujer en cifras

De acuerdo con información proporcionada por el Inegi, las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años.

Asimismo, 70 de cada 100 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

En el trienio de 2016-2018, se registró el fallecimiento de 2 millones 111 mil 421 personas, de las cuales 43.8% eran mujeres. De esta cifra, las ocurridas por causas accidentales y violentas ascendieron en promedio anual a 73 mil 768 personas, es decir uno de cada 10 decesos fue por causas accidentales o violentas.

En 2016, el 35.9% fue por agresiones intencionales, mientras que en 2018 ascendieron a 47.0 por ciento, por lo que se revirtió la tendencia de los últimos 28 años en la cual las muertes accidentales representaban más de la mitad de las muertes por causas externas de mujeres.