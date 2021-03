"Decidimos hablar": proclaman profesoras y alumnas de la Ibero +VIDEO

"Nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Dos de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física que les ha provocado daños permanentes o temporales", señalan profesoras y estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quienes en el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde son asesinadas 11 mujeres al día, decidieron alzar la voz.

En 2020 hubo un aumento del 39% en las solicitudes de apoyo a causa de violencia familiar en comparación con el año anterior; es decir, en este mismo año, el 27% de las mujeres encuestadas por Inegi, expresó haber sido víctima de acoso, dicen en un video creado por estudiantes del departamento de Comunicación de la Ibero.

¡Reclamamos justicia!, señalan las estudiantes y profesoras.

"Queremos denunciar la falta de atención a nuestras demandas.Estamos hartas de que la violencia hacia las mujeres y niñas no sea un tema prioritario en la agenda política, pues no se ha tratado con la seriedad que merece ni en éste, ni en sexenios anteriores".

"Estamos hartas de que el gobierno cuide más sus monumentos que nuestros cuerpos. Estamos hartas de que nos revictimicen".

TENDEDEROS DE DENUNCIAS

En 2019, el grito del 8M se distinguió por el performance de Las Tesis, Un violador en tu camino, que se replicó en diversos países, sobre todo en las universidades. Las estudiantes montaban un tendedero de denuncias, donde nombraron a sus abusadores. En ese año se registraron 364 quejas en 20 planteles, lo que derivó en la destitución de 27 profesores, tres denuncias penales y la expulsión de un alumno, reportó en su momento Milenio.

“Los tendederos se llevaron a cabo en diversas universidades de distintos centros de investigación, institutos tecnológicos. Se visibilizó lo que ocurre en el sector educativo. Algo a lo que no se le había dado la atención debida y que no es nuevo”, dice en entrevista para La Cadera de Eva, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de Juventud.

La Universidad Iberoamericana se ha distinguido por tener un Comité de Género capaz de resolver las denuncias de las estudiantes. Michelle Gama, titular del Comité de Género, comenta: “Las mujeres nos tardamos en denunciar porque no nos damos cuenta que fuimos agravidas. Tenemos tan normalizada la violencia patriarcal que creemos que es normal. Nos cuesta trabajo asimilar que fuimos violentadas. Ahora, nos estamos dando cuenta de cosas que no son normales, y que eso debe cambiar. Es un proceso muy doloroso, es muy doloroso darnos cuenta que crecimos en un contexto donde somos ciudadanos segunda, donde nuestras vidas no valen lo mismo que nuestra contra parte hombre y que está llena de privilegios”.

"Estamos hartas de que tantas mujeres tengan que cuidarse de sus propios compañeros, amigos, parejas o hermanos. La impunidad gubernamental envía un mensaje de aprobación a las violencias que nos aquejan en todos los espacios. 12 mil 856 mujeres pidieron apoyo por sufrir algún tipo de violencia durante el confinamiento", señalan las estudiantes.