"Decía que debía vestirme más provocativa"; suman denuncias contra Coco Levy

Luego de que la actriz Danna Ponce señaló a través de sus redes sociales que fue abusada sexualmente de Coco Levy e informó que hizo formal su denuncia, más mujeres se han sumado para evidenciar lo que ellas han vivido con el productor.

Jorge Levy, conocido como Coco Levy, negó las acusaciones en su contra y se justificó diciendo que "como saben y quienes me conocen siempre me he dirigido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas", afirmó.

En su declaración aseguró que su "reputación de 40 años y su conducta intachable, trabajando con escritoras productoras y actrices", lo preceden y que la denuncia en su contra "son calumnias" y que éstas no son el camino para la fama, pero ¿por qué 10 mujeres denunciarían acoso sexual -en un país machista que cuestiona a las víctimas- sólo por "fama"?

Ante la situciación, se realizó una charla titulada Coco Levy: voces y testimonios vía Twitter, donde actrices, escritoras y productoras compartieron testimonios contra el agresor por acoso sexual y abuso de poder. Las periodistas Soledad Durazo Barceló, Pamela Cerdeira, así como mujeres en la política como Alessandra Rojo fueron las encargadas de moderar la charla.

"Tenemos que aprovechar a todas las mujeres que han dado de su testimonio, debemos de dejar de normalizar estos abusos, es algo que ya se destapó", dijo la periodista Soledad Durazo.

Poco más de diez mujeres contaron sus experiencias con el poductor mexicano, entre ellas las actrices Patricia Meneses, Regina Kaller, Liz Cervantes, Luciana Skywalker, María Bobadilla y Romina Sacre.

La reputación "intachable" de Levy: abuso de poder, sexualización y acoso

En los testimonios recabados se pueden identificar comportamientos violentos que se repiten en cada historia, dando a conocer un patrón o "modus operandi" de Levy, esto para aprovechar su posición de poder como productor.

Una mujer joven, sin experiencia, con enormes sueños y esperanzas de triunfar como actriz, era lo que un hombre poderoso, abusivo, acosador y machista, como Levy, buscaba en quienes acudían a su oficina.

"Fui acosada por él, la mayoría son actrices que fueron a sus oficinas, yo fui como actriz y escritora, él siempre quería que yo regresara, hablábamos de mis guiones, cada semana me decía que podíamos ir leyendo cada uno de mis guiones, le iba subiendo de nivel a sus insinuaciones, me decía que debía de vestirme más provocadora, que si quería ser actriz eso es lo que hacían las actrices", dio a conocer la actriz Liz Cervantes.

"Salir con productores para obtener papeles no es algo malo"; "todas lo hacen"; "demuéstrame de lo que eres capaz";"cuando vayas a los castings tienes que lograr que todos quieran cogerte", estas son algunas de las frases que Coco Levy les dijo a las mujeres que acosó.

Por su parte, Romina Sacre compartió que cuando Levy la invitó a una "fiesta" donde tendría la oportunidad de hablar de un nuevo guión para vendérselo a su entonces jefe, Fernando Pérez Gavilán. Al llegar se encontró con un montón de mujeres jóvenes y cuatro ejecutivos poderosos.

"Me dijo que él no podía pensar en mí como la protagonista porque lo primero que le va a preguntar su jefe en aquel entonces, Fernando Pérez Gavilán era que tan buena estaba y me dijo con estas palabras: ´vete nada más, te caes de buena mamita´", compartió Romina.

"Piensa en ser como Angelique Boyer, que entres a un lugar y todos te quieran coger.... ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres muy fresa. Yo pienso en ti como en una mujer culta, pero no la protagonista de una película, si quieres el protagónico tienes que arriesgarte más." — Romina Sacre (@RominaSacre) July 1, 2022

A los testimonios sobre acoso sexual por parte de Coco Levy, la actriz Patricia Meneses señaló que el hombre "tiene un modus operandi", el cual se enfocaba en insistir que "las actrices debían tener una energía sexual", mientras se acercaba a ellas para intimidarlas.

"Es un modus operandi lo que tiene este hombre, yo fui a entregar fotografías, fui una vez a Videocine, pensé no pierdo nada en ir; lo que decía Coco Levy era alardear sobre su puesto, le mostré mis fotos, me dijo que mis fotos no estaban bien, que las actrices teníamos una energía sexual que mostrar. Le dije que no tenía sentido lo que decía pues ningún productor antes me había dicho eso y él se enojó", dio a conocer Patricia.

"Me dijo que me mostraría fotografías de mujeres que sí lo hacen bien, me enseñó a muchas mostrando los pechos, diciendo que reconocía el poder de las actrices. Una se siente muy incómoda y después de eso, no volví, no iba a invertir mi dinero en esas fotografías como me las pedía", añadió.

Grooming: engaños y manipulación

La actriz Regina Kaller, dio a conocer que por mucho tiempo se sintió culpable y cuando se vio que muchas mujeres estaban denunciando a Levy, decidió hablar y darse cuenta que lo que estaba pasando no estaba nada bien.

"Yo pensé que no tenía mucho que contar, yo lo vi por seis años, una vez por mes. Cada año iba a verlo, excepto en pandemia; cuando vi el video de Danna Ponce acusándolo, le escribí a ella diciendo que me acababa de dar cuenta que algo estaba mal", relató.

Regina no sólo asistió una vez a las oficinas del agresor, como otras lo habían hecho, si no que ella sí fue muchas veces; "me envolvió tanto que se puede señalar como una especie de grooming", señaló.

El grooming es un tipo de violencia que se refiere a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente ganándose su confianza. Las personas que lo ejercen se encargan de establecer un vínculo con el menor mediante el cual lo aislan hasta que logran desprenderlo de su red de apoyo (amigos y familia), creando un ambiente de secretismo e intimidad para poder manipularlo y abusar sexualmente de él.

"Hizo un trabajo importantísimo en groomearme porque me hizo a caer su juego. Me decía que por qué no bajaba de peso y yo a las semanas siguientes iba súper orgullosa contarle que bajé de peso; después me decía que por qué iba tan tapada, que debía enseñar mi cuerpo, hasta yo decía ´claro que tengo que agradarle´", dijo.

Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio

Después de la denuncia de Danna Ponce y otras actrices que se han sumado, el portal de Opinión 51 ha rescatado al menos otros siete testimonios.

Entre los casos de acoso sexual por parte de Coco Levy, se encuentra la actriz Sofía Santibañez, a quien Levy le pidió asistir a su oficina para una audición pero debería ir caracterizada como una prostituta, con el pretexto de que justo tenía en puerta un proyecto en el que se necesitaba a una.

En el caso de Jimena Merodio, recuerda que le dijo que las actrices tenían que hacer algunas cosas para llegar a donde estaban, después de decirle: "Buen busto, a ver, sonríe".

Todos los testimonios completos (algunos anónimos) se encuentran en el sitio de Opinión 51. En la charla vía Twitter, hicieron un llamado a que se sigan sumando las denuncias contra el agresor y se haga de manera formal en los casos aplicables.

