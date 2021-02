Decálogo para el sexting

Antes de darte el ten cuidado, empezaremos con qué es el sexting. Se le conoce a la práctica de enviar mensajes, fotos y vídeos de índole sexual.

Okey, ya decidiste hacer sexting. ¿Cómo hacerlo de forma segura? No porque te hable lindo es una persona en la que puedes confiar.



1. Conoce cuáles son los riesgos del sexting

Uno de los riesgos es que llegue a manos de personas que tengan otras intenciones, como subirlas a páginas porno o compartirlas con otros contactos. También la pueden usar este contenido para chantajearte y controlarte (pero ya existe la Ley Olimpia). Por ello, toma en cuenta los siguientes puntos.







2. ¿Hasta qué punto confías en la otra persona?

A quién le estás enviando las imágenes, a alguien que acabas de conocer, a un amigo, a tu novio. ¿De qué forma puedes asegurarte de que él o ella no muestre o le dé otro uso a tus fotos?

3. Avisa que enviarás un mensaje íntimo o una nude

Ya estableciste una relación de sexting con otra persona. Toma en cuenta que está compartiendo su pantalla o en una videoconferencia. Pregúntale si está disponible para que el contenido sólo pueda verlo él o ella.



4. Revisa que tu celular no tenga un virus



A veces instalamos aplicaciones que pueden tener un “malaware” o un virus, pídele a un experto que lo revise. Sin embargo, toma en cuenta que muchas de las aplicaciones que hemos bajado tienen acceso a nuestras fotografías.



5. Decide qué imagen quieres enviar



Vivir tu sexualidad a través de imágenes o mensajes de texto es tu derecho, pero cuida la imagen que enviarás.





6. Cuida tu identidad

Elige una imagen donde no salga tu rostro, que no evidencia tu espacio, cuida esos aspectos que no devele tu identidad, si es que así lo decides.

7. Selecciona el medio o aplicación que se adapte a tu propósito



Existen aplicaciones que permiten al usuario sólo ver la foto una vez y si toma una captura de pantalla te avisa. Una puede se Snapchat o través del servicio de mensajería de Instagram, aún así toma tus precauciones.





8. Evita el uso de redes públicas cuando lo envías

Evita estar conectado a una red pública e igual asegúrate que la persona quien recibirá el contenido tampoco esté conectado a una de ellas, ya que tu información puede ser filtrada.

9. Revisa bien a quién se lo enviarás

Centra tu atención a quién se lo envías. Si con conversaciones convencionales solemos equivocarnos, asegúrate a qué contacto le llegará la información.

10. Elimina de la nube tus imágenes

Si tus fotos están almacenadas en la nube, asegúrate de borrarlas. A veces se quedan en ese espacio y si cambias de dispositivo y no borrase bien tu información, puede quedarse ahí.

Con información de Pantallas Amigas