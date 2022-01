¿Debo preocuparme por tener sangrado después del sexo anal?

Cuando se experimenta con la práctica de sexo anal, así como todo lo relacionado a la sexualidad, hay que estar informados e informadas sobre lo que puede suceder dentro de la práctica sexual.

El sangrado después de tener relaciones sexuales por vía anal se puede presentar como algo "normal", ya que, el tejido que recubre el recto es muy sensible y puede rasgarse fácilmente. Por tanto, el sangrado después de sexo anal puede producirse, simplemente, por insertar el dedo, pene o juguetes sexuales, según información de Flo.

Sin embargo, el sangrado no debe aparecer siempre. Toma en cuenta que no es un agujero pensado como vía de entrada. Es un esfínter que funciona a modo de salida, por lo que ir en sentido contrario, puede causar complicaciones si no se hace bien.

Lee: Posiciones sexuales para iniciar el 2022

Si hay sangrado durante este tipo de sexo, quizás deberías incorporar o añadir más lubricante a base de agua para prevenir algunos de estos incidentes. Recuerda la importancia de tener a mano un buen lubricante (la recomendación es que sea a base de agua), así como otros consejos que hacen que la experiencia sea más placentera.

Que el sexo cause sangrado no es saludable para ti y puede llevar a otros problemas relacionados con la salud. Esto cobra aún mayor importancia si sangras durante o después del sexo cada vez que tienes relaciones sexuales con tu pareja. Si este es tu caso, puede que tengas que cambiar tu manera de actuar o visitar a tu médico.

¿Qué hacer en el momento del sangrado?

Una vez se ve la sangre, hay que lavar la zona y evitar practicar relaciones sexuales anales hasta que las pequeñas heridas se cierren. El peligro que tienen los sangrados en esa parte del cuerpo es que corren el riesgo de infectarse por las bacterias, por ello es importante tener un buen cuidado y prevención.

Si el flujo continúa, significa que la lesión puede ser más grave, ya que no es solo de los vasos sanguíneos superficiales. Si es el caso, hay que acudir al médico, puede ser una fisura anal o algo más serio; si notas dolor, hay sensación de hinchazón, náuseas o fiebre.

Lee: Todo el mundo tiene uno, dice una madre a su hijo que encontró su Dildo

El sangrado puede no presentarse al momento inmediato de terminar la relación sexual o parar en el momento, sino que también puede suceder al día siguiente -previa visita al baño-, la sangre vuelva a aparecer.

Si esto sucede, nuevamente hay que limpiar muy bien el área comprobando que no queden restos, con agua y jabón, posteriormente secar. Recuerda que si el sangrado es anormal o continúa junto con otros síntomas debes acudir al médico.

via GIPHY

Consejos extras

Lee: Llave inglesa, juguete sexual que todes pueden disfrutar

Para hacer la recuperación más sencilla, y ayudar a que no vuelvan a sangrar las venas más finas en la próxima visita al baño,se recomienda tomar mucha fibra y beber agua de manera abundante.

Y, sobre todo, dedicarle el tiempo que sea necesario a los preliminares con las manos o juguetes especializados para evitar molestias o sangrados innecesarios.

Recuerda que la información es poderosa en cuanto a las relaciones sexuales de cualquier tipo, mantente informado o informada sobre cómo disfrutar una sexualidad libre y sin miedo para mayor placer en solitario o con tu pareja.

Con información de 20minutos y Flo

SC