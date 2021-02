¿Debería decirle a mi amiga que la engañan?

Te encuentras en una situación complicada donde te diste cuenta que engañan a uno de tus amigos. ¿Qué hacer?

El filósofo Robert Nozick lanza la pregunta ¿se vale vivir en el paraíso de los tontos?, nos invita a imaginar “una máquina de experiencia” que puede ofrecer cualquier experiencia fuera de la realidad, donde el cerebro está conectado a electrodos que te regala una historia inverosímil ¿deberías engancharte?, es decir, se vale creer una historia que es falsa.

Si estás segura de que le son infiel a tu amiga, considera lo siguiente:

SÉ SINCERA CONTIGO: ¿Qué relación tienes con la persona engañada? ¿Es tu mejor amiga? ¿Es una amiga de verdad, o solo es una relación pasajera? Si tu vínculo no es tan estrecho, lo mejor es callar.

ENFRENTA AL INFRACTOR: Dile a la persona descubierta que has notado su infidelidad. Pregúntala qué hará con eso, que te incomoda y que si hay algo que contar, le agradecerías que él o ella lo hiciera.

RESPETA LOS DESEOS DE TU AMIGA/O: Si crees que tú amistad es afín a lema “ojos que no ven, corazón que no siente”, será mejor que no lo digas. También evalúa la situación ¿vale la pena que reveles el engaño?

ASUME LAS CONSECUENCIAS DE TU DECISIÓN: Hables o calles, lo que digas causará un efecto. Si eres el mensajero del engaño, es probable que en su dolor, tu amigo reaccione de manera no muy grata. Si eliges no decir y luego se entera, puede que te reproche tu silencio. Escucha a tu corazón y a tu intuición para decidir qué hacer. Y ten en cuenta que tu relación de amistad puede sufrir daños colaterales.

Con información de Nueva Mujer y The New York Times

(Diana Juárez)