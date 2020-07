Debate sobre financiar o no certámenes de belleza, crea polémica

Prohibir el financiamiento público (más no privado) en concursos de belleza, causó un debate entre legisladoras de los partidos políticos, especialistas del tema y Guadalupe Jones, quien dirige el concurso "Mexicana Universal". Así transcurrió el parlamento abierto virtual que la comisión de equidad y género realizó para explicar las reformas que propone la iniciativa a la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que agrega el término de violencia simbólica en estos concursos en los artículos 6 y 17 de esta ley.

La Silla Rota ha dado seguimiento al tema desde que se dio a conocer esta iniciativa de la diputada perredista Frida Esparza quien afirmó que, de aprobarse estas modificaciones en el pleno, no prohíbe los certámenes de belleza surgidos por festejos patrios, patronales, nacionales, ganaderos y agrícolas; sino su financiamiento público. Y señaló que en caso de requerir dinero público, deben modificar requisitos la convocatoria que no cosifiquen a la mujer.

"La sobrevaloración de ciertos rasgos físicos y conductas... Los certámenes de belleza están dentro de los temas de violencia simbólica, pero no son los únicos... Este dictamen no generaliza ni a todos los dictámenes ni todos los concursos", dijo. Y ejemplificó "cuando el presidente dice en la mañanera que las mujeres deben cuidar a sus padres, eso es violencia simbólica".

En este debate también se explicó que el dictamen no criminaliza a los certámenes ni concursos de belleza porque no los define como delito ni les impone una pena. Tampoco se prohíben, dijeron, porque las mujeres son libres de decidir sobre sus cuerpos; y aclararon que solo se proponen restricciones al financiamiento cuando las convocatorias promuevan determinados estereotipos como la belleza física y de rostro, entre otros.

"No había escuchado ese término"

Guadalupe Jones, directora de "Mexicana Universal" y ex Miss Universo, participó en este parlamento en el que se sinceró al reconocer que nunca había escuchado el término de violencia simbólica; y que, al investigar sobre el mismo, concluyó que no se habían realizado estudios de este tipo en concursos de belleza.

Defendió la existencia de los mismos al afirmar que son medios para, a través de la mujer, dar voz a diversos temas y promover el turismo en el país que ha sido importante en términos del PIB (Producto Interno Bruto). "Las aspirantes son entrenadas para tener confianza y aplomo... La plataforma promueve el desarrollo humano y da empleos... Se promueve el turismo en México y no al cuerpo de las participantes", enlistó. Y según las cifras que presentó, el 75% de los seguidores de estos certámenes son mujeres "lo que niega que esto las cosifique".

Lupita Jones y Ximena Navarrete se han coronado como Miss Universo

También rechazó que estos concursos causen problemas secundarios en las jóvenes como discriminación, bulimia, suicidio o trata de personas como se documentó en Venezuela. "No hay casos de ese tipo en México", señaló y advirtió que las ganancias millonarias de las que se habla, no son tales porque se distribuyen entre quienes participan. "Propongo que haya más promoción de estos certámenes... Que las ganadoras sean embajadoras de turismo... Que haya recursos etiquetados para los concursos serios".

Aimeé Vega, investigadora del tema, señaló que estos certámenes "sí promueven la violencia, buscan audiencia y ganar dinero... Miss Mundo y Miss Universo así como otros ejemplos muestran que estos concursos recaudan millones de dólares anuales producto de audiencias y causas altruistas que toman a las mujeres como estandarte... Y no empoderan a la mujer porque son usadas como objetos sexuales", refirió.

La diputada perredista Guadalupe Almaguer, secretaria de esta comisión, argumentó "No se puede seguir generando concursos de belleza y mucho menos pagados por el Estado... México está obligado no solo a legislar este tipo de violencias, sino a desactivarlas en las acciones y política pública", advirtió. "No importa si es una feria o río, si el señuelo es el cuerpo de las mujeres, entonces es violencia... Ya hicieron de las niñas cosificación, es una industria millonaria de las que todas viven incluso los medios, y es a costa del cuerpo de las mujeres... Empoderar no es hacer caminar y hacer pasarela con una mujer de medidas determinadas, o someterlas a operaciones porque no cumple con un requisito de convocatoria... ¿Quién les dijo que ustedes pueden definir qué es belleza?... Nos atacan en redes porque están viendo riesgo en sus ganancias millonarias".

Diputada, modelo y ex Miss

Geraldine Ponce, legisladora por Morena, participó en este parlamento virtual para defender los concursos de belleza, tras asegurar que ha participado en cinco y que en 2016 ganó Miss Internacional.

Su intervención causó polémica al criticar a sus compañeras Frida Esparza (autora de la iniciativa) y Cinthya López (PRI) de satanizar los certámenes de belleza generando lo que calificó de un debate mediático. "Aprobar un dictamen así es autoritario", señaló. "No estoy de acuerdo en generalizar la violencia simbólica con certámenes, con prejuicios... Los concursos de belleza no promueven violencia... Ningún estado está en contra de promover a la mujer".

En su turno, la priista respondió "si usted quiere defender las empresas privadas, pida licencia, porque aunque usted es modelo, ahora debe ser legisladora... Me da orgullo lo que usted hizo como Miss, pero no puede ser juez y parte ¿Está legislando sobre su gremio o los intereses de las mexicanas?... Me parece que usted, siendo de Morena, debe defender el presupuesto y la austeridad que promueve su gobierno para evitar que ese dinero se vaya a concursos de belleza en lugar de áreas prioritarias como la salud".