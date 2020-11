De un cuento de hadas a una tragedia así fue al vida de Lady Di

La nueva temporada de la serie The Crown, en Netflix, cubre los años entre 1977 y 1990. Presenta los nuevos personajes de Margaret Thatcher, la primera mujer primer ministro del Reino Unido, al igual que el de Lady Diana Spencer, quien se convirtió en la primera esposa del futuro rey Carlos. Ambos personajes fueron muy esperados, ya que son interpretados por Gillian Anderson y Emma Corrin, respectivamente.

La vida de Diana ha causado curiosidad y fascinación desde que se unió la familia real británica. Los medios cubrieron cada aspecto de su vida, al punto en el que los reportajes fueron invasivos, mucho más que con cualquier otro miembro de la familia real hasta ese entonces.

Diana fue muy conocida por el trabajo caritativo que hizo durante y después de su matrimonio con Carlos, al igual que por su sentido de la moda y su estilo. Sin embargo, es más recordada por su desdichado matrimonio con el príncipe heredero y por las circunstancias alrededor de su muerte.

Emma Corrin es Diana de Gales en la cuarta temporada de The Crown.

Vida antes de la familia real

Diana nació el primero de julio de 1961 cerca de Sandringham, Norfolk. Fue la hija menor de los Vizcondes de Althorp, quienes se divorciaron en 1967.

Tras la separación de sus padres, Diana y sus hermanos vivieron con su padre y se mudaron a Northamptonshire.

Después de terminar la escuela en Suiza, Diana se mudó a Londres en 1979, en donde trabajó como maestra de kínder.

Matrimonio con el príncipe Carlos

Anteriormente, en 1970, Carlos había tenido un noviazgo con Camilla Parker Bowles, antes Camilla Shand. Se cree que la familia real no quería que Carlos y Camilla se casaran, por lo cual se enlistó al príncipe a la Marina Real, razón por la cual terminó su relación con Camilla. Time explica que "la familia de Camilla no tenía un título" y que "tampoco Camilla tenía la reputación virginal de Diana". Un año después de la ruptura, Camilla se comprometió con Andrew Parker Bowles y se casó con él ese mismo año.

Diana y Carlos se conocieron por primera vez en 1977, cuando Carlos mantenía una breve relación con Sarah, la hermana mayor de Diana. Se cree que la relación termino porque Sarah no estaba interesada en casarse con el heredero al trono. Sin embargo, Time explica que alrededor de ese tiempo, "había habido una intensa atención en la vida amorosa de Carlos, dado que tenía más de 30 años, aún no se había casado, y era el futuro heredero del trono".

En 1980, Carlos y Diana se encontraron nuevamente cuando fueron invitados a pasar tiempo con un conocido en Sussex. Él tomó interés por Diana y comenzaron a salir en 1980. Se vieron solamente 13 veces antes de comprometerse.

Los príncipes de Gales se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, en Londres. En ese entonces, Diana tenía 20 años y Carlos tenía 32. Su boda fue considerada por muchos la boda del siglo y fue vista en la televisión por alrededor de 720 millones de personas.

"Ella fue considerada como un golpe de estado para la familia real, como lo fue Meghan Markle hace unos años", dice Stephen Bates, ex corresponsal real del periódico The Guardian y autor del libro Royalty Inc. "Ella iba a animarla, rejuvenecerla, refrescarla y ser glamorosa, y la prueba de que la familia real no estaba congestionada y atascada en el barro".

Poco tiempo después, el 21 de junio de 1982, nació el príncipe Guillermo. Su segundo hijo, el príncipe Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron los problemas en el matrimonio.

Se rumora que para 1896, Carlos y Camilla, su antigua novia, habían retomado su relación.

El divorcio de Diana y Carlos

Los príncipes de Gales anunciaron su separación en diciembre de 1992, meses después de que salió a la luz la relación de Carlos y Camilla. Se divorciaron formalmente en agosto de 1996.

Diana hizo unas grabaciones para el periodista Andrew Morton, las cuales fueron parcialmente publicadas en 1992. En ellas, Diana habló de sus sospechas sobre Carlos y Camilla desde antes de la boda.

Uno de los momentos más recordados de Diana es la entrevista que tuvo en 1995 con la BBC, la cual fue vista por 23 millones de personas. En ella, habló sobre los problemas en su matrimonio con Carlos, las relaciones extramaritales que los dos tuvieron y su relación con la familia real. Además, habló sobre su lucha contra la bulimia y la depresión.

El misterio de su muerte

Diana falleció el 31 de agosto de 1997 a causa de un accidente automovilístico. Se encontraba en París con su novio, el productor Dodi Fayed, escapando de los paparazzi que los perseguían cuando el auto se estrelló. Los tres pasajeros, incluyendo el chofer, murieron.

El funeral fue el 6 de septiembre. Time recuerda el momento diciendo "lo que había comenzado como un cuento de hadas terminó en tragedia, y hubo una efusión pública de dolor y luto en los días posteriores a su muerte y en su funeral".

Muchos culparon a los medios por la muerte de Diana. El hermano de la princesa, el conde Carlos Spencer, acusó a periodistas por tener "sangre en sus manos" por su comportamiento intrusivo con Diana.

Sin embargo, existen teorías de conspiración que dicen que los culpables por la muerte de Diana son realmente la familia real, ya que la princesa se convirtió en un problema para ellos. No existen pruebas que respalden estas teorías.

Comparaciones con Meghan Markle

En un documental para la BBC, el príncipe Enrique dijo: "Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que las personas que la persiguieron en el túnel eran las mismas que la fotografiaron muriendo en el asiento trasero del coche."

Aunque después de la muerte de Diana los medios fueron más respetuosos con los príncipes, las cosas cambiaron después de que Enrique anunció su noviazgo con la actriz estadounidense Meghan Markle.

Markle ha sido atacada varias veces por la prensa británica, incluyendo por periódicos como The Daily Mail. "Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa siendo víctima de las mismas fuerzas poderosas," dijo el príncipe Enrique en una ocasión.

En enero de este año, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle anunciaron sus planes para renunciar a sus títulos y a sus funciones reales a partir de abril. Junto con su esposa Meghan y su hijo Archie, el príncipe se mudó a Los Ángeles y comenzó una vida fuera de la realeza.