De ser la ´gordibuena´, ahora una ley llevará su nombre contra del ciberacoso

Olimpia Coral Melo tenía 18 años cuando un video sexual que grabó con su novio, se difundió en redes y la dejó marcada.

El video fue difundido vía Whats´App en su comunidad, Huachinango, Puebla y en el centro de México, reporta BBC.

Su ex pareja negó haberlo difundido y ser quien estaba en el video por vergüenza, comenta Olimpia.

La joven de 18 pensó que su única salida era el suicidio, lo intentó tres veces. Y, por no ser señalada se encerró por ocho meses en su casa.

Todas lo hacemos

En el video se veía su cuerpo desnudo; al hacerse viral, la apodaron "la gordibuena de Huachinango", una descripción despectiva sobre su cuerpo. Cuando el alcance fue mayor, la llamaron "la gordibuena de Puebla".

Su mamá no sabía del video, ella le había comentando que solo existía un rumor. Pensó como el evento ocurrió en el mundo digital, no se iba a enterar; pero no fue así. Se dio cuenta que lo virtual es real.

Fue hasta que su hermano mostró el video en una reunión familiar. Olimpia se echó a los pies de su mamá, le lloró y le pidió perdón. En ese momento, su mamá la tomó del rostro y le dijo: "Todas cogemos. Tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger. Eso no te hace una mala persona o una delincuente".

La mamá le reiteró "tú sólo disfrutaste tu vida sexual --como lo hace cualquier persona- y hay una prueba de eso. Vergüenza sería que hubieras robado o matado. Incluso maltratado a un perro".

Fue ahí "donde conocí la sororidad", dice Olimpia a la BBC. Reconoció que tenía suerte de tener una madre como la suya, ya que la mayoría son rechazadas por su familia.

La madre la protegió del mundo exterior, desconectó el teléfono y el internet de la casa. Pero afuera, seguía la violencia.

Ley Olimpia

Cada like a imágenes donde se "cosifica" el cuerpo de las mujeres es una agresión. Las personas no tienen idea de lo que causa este tipo de violencia; donde se limita la libertad, intimidad, movilidad y la vida. "Lo aceptas porque crees que eres culpable" señaló la joven.

Se cree que el sexting es la violencia, pero están equivocados, señala Olimpia. "El sexting es un derecho sexual. El delito es compartirlo sin consentimiento".

Las instituciones deben asegurar una vida online segura. Fueron dos los motivos que impulsaron a Olimpia a crear una iniciativa de ley, un amigo que le mostró una página donde se burlaban de las mujeres por su apariencia física; y sobre todo la fotografía de una mujer con síndrome de Down, donde alguien comentó que no importaba su cara, aún así podría ser utilizada sexualmente.

El segundo motivo, fue ver en la calle a una mujer que había sido acusada de robo y aún así salía; ella se dijo "¿por qué ella si sale y yo no?". Sin ninguna teoría feminista, entendió que no tenía la culpa así que fue al Ministerio público a demandar. En e lugar, el oficial pidió ver el video. Primero se rió y tuvo una actitud morbosa ante lo que veía, vio como "la sabroseaba", reporta el portal británico.

El oficial le dijo "no estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal no hay delito", me dijo.

Olimpia comenzó a contactar a otras chicas que fueron violentadas de la misma forma. Comenzaron hacer un proyecto de reforma para Puebla. El primer nombre que le pusimos fue Reforma para reconocer la violencia sexual cibernética y lo presentamos en un foro de propuesta ciudadana.

Yo no cometo el delito, ustedes sí

En Palacio Municipal de Puebla, en 2014, cuando ella apenas tenía 19 años, demostró con capturas de pantalla que algunos que estaban allí habían compartido y dado "like" a mi video en redes sociales. "Ustedes son los delincuentes, no yo", les dije.

Un diputado dijo que no podía apoyar mi ley porque sería "avalar la putería". Fue hasta 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el código penal.

La ley integral son tres reformas:

1. Se reconocen los delitos contra la intimidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

2. El ciberacoso, violencia sexual por internet

3. Ley de acceso: Esta ley es para que las instituciones se concienticen sobre cuales son los derechos sexuales y qué es la violencia y que lo hagan saber a los ciudadanos.

Después de años, la ley se aprobó en Puebla, y después se ha hecho en otros estados. Hoy ya son 11 los que cuentan con esta ley.

Olimpia cuenta que primero le dio risa ver que su historia se publicara como la "Ley Olimpia"; después se dio cuenta era parte de su proceso de deconstrucción, y dejó de ser "la gordibuena"; se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres a vivir su libertad sexual.