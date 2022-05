¿De qué va la basurización de los cuerpos?

Cuerpos de mujeres abandonados en terrenos baldíos como si fueran restos de basura. Cuerpos dentro de bolsas, cuerpos mutilados, cuerpos tratados como si fueran deshechos, así son tratados los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicido, dicen los hechos y reportan las expertas en feminicidio.

"El cuerpo humano ha pasado a ser un elemento que se dispone junto a la basura", dice un el texto La basurización de los cuerpos. Nuevas maneras de violencia en Morelos, escrito por Laksmi Adyani de Mora y Roberto Monroy.

El cuerpo de Lesby, asesinada el 3 de mayo del 2017; Debanhi fue desaparicada y encontrada asesinada el 22 de abril; el cuerpo de Yolanda Martínez que fue desaparecida el 31 de marzo y se encontró su cuerpo días después en un terreno baldío dejan ver cómo los cuerpos se convierte en otros elementos que pueden ser desechados como la basura ¿por qué?

"¿Qué sucede al disponer los cuerpos como si fueran los desechos de nuestra sociedad? ¿De quiénes son los cuerpos a los que se les da este tratamiento? ¿Qué se lee al mirar las imágenes que reproducen este discurso o al mirar los cuerpos convertidos en restos de lo humano?", cuestiona el texto de Adyani de Mora y Monroy.

Es que no se desecha cualquier cuerpo, Rodrigo Mier ha desarrolla en su texto Los desechables de la tierra que ha habido un reacomodo discursivo que ha producido la idea de que el humano es consdierado como desechable, entiende esta idea de dos maneras, por un lado están los prescindibles, los que no consumen, no son sujetos de crédito, entre lso que estan los los migrantes, los pobres, los viejos, las mujeres, los indígenas.. y por otro lado los imprescidibles, que le funcionan al sistema.

En algunas ocasiones, lo humano también ha sido tratado como basura desde el periodismo con la nota roja, donde los fotógrafos, señala el texto, toman una parte del cuerpo violentado y sólo encuadran eso, desdibujan todo lo demás, su contexto, historia, quién fue ese ser.

"En el trabajo hacemos en la fiscalía le nombramos a esas violencias ´saña, eso que se hace ´más allá de la muerte´, se manifiesta una violencia simbólica, mujeres mutiladas en sus manos", explica Sayuri Herrera, Fiscal para el feminicidio en Ciudad de México, tras nombrar que la violencia feminicida va más allá de causar la muerte en el conversatorio "El compromiso por la justicia" organizado por la Fundación Poniatowska.

Sayuri Herrera, abogada, maestra, Fiscal para el feminicidio en Ciudad de México, Brenda Bazán, agente del ministerio público y Dian Esbrí, geógrafa por la UNAM y parte de la Fiscalía de feminicidios participan en la mesa "El compromiso por la justicia", abordan cómo ha sido litigar e investigar con perspectiva de género los asesinatos de las mujeres.

La charla fue dirigida por Paula Mónaco quien dijo conocer este término "basurización de los cuerpos" por una entrevista con Dian Esbrí, especialista en geografía que se encarga de entender cómo es que operan los feminicidios en al urbe, con el fin de identificar las zonas de alerta.

PROTESTA DESDE EL ARTE

Estas formas de tratar a los cuerpos de las mujeres como basura, la artista textil Mustang Jane lo ha llevado al arte. Con su obra busca reproducir el concepto de la "basurización", utilizándolo como una metáfora del trato violento que sufren las mujeres que "dejan de ser mujeres para convertirse en un objeto tan desechable como las medias".

"Quería tocar el tema de la violencia de género, esta exposición es la representación de la estructura vital de la mujer, que se hizo con medias de mujeres de Juárez porque habla de la basurización del cuerpo, los cuerpos que no importan. La media es un objeto desechable, esto es una metáfora para hablar de la deshumanización del cuerpo y la exclusión".