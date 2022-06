¿De qué va el trend de TikTok "es un 10 pero"?

Calificar a la gente por su aspecto, forma de ser, poder adquisitivo o por cualquier rasgo que se les ocurra, puede parecer una práctica arbitraria para algunos... Pero para el nuevo trend de Tik Tok, es una forma de identificar algunas red flags.

"Es un 10 pero..." es el nuevo trend de moda en internet que ha generado controversia en redes sociales, pero ha tomado popularidad por ponerle una califcicación a las personas por cualquier característica que se espera de esa persona.

Entonces, ¿de qué trata? A grandes rasgos es darle una calificación a las personas con base en diferentes parámetros. Por ejemplo: Él es un hombre muy guapo, por lo que se le califica con 10, pero es muy celoso, por lo que se convierte en un 3 de calificación y ya no está en el parámetro de interés.

En los videos han destacado principalmente críticas al aspecto físico de mujeres y hombres, pero desde la perspectiva feminista, han destacado algunos comportamientos

Mientras que en los videos de mujeres se observa que los parámetros para varones se basan en ser adultos funcionales y responsables, para los hombres los parámetros están basados al aspecto físico de las chicas o en su sexualidad.

En uno de los videos, un chico le dice a otro: "es un 10 pero se ha acostado con más de 40 chicos", a lo que responde "no, entonces es un 5"; refiriéndose a que una mujer es menos atractiva por tener una vida sexual activa.

"Es un 10 pero es de los que golpea la pared"; "es un 10 pero es muy celoso"; "es un 10 pero no se baña"; estas son algunas de las frases que mujeres han destacado en este trend.

Y es que esto, más allá de redes sociales, puede ser una herramienta para identificar situaciones de violencia o red flags en las personas con las que te relacionas.

Aquí te dejamos algunas que te pueden ayudar.

Es un 10 pero... dice "ni machismo ni feminismo"

Es un 10 pero... cree que la sororidad es selectiva

Es un 10 pero... critica a otras mujeres por su aspecto

Es un 10 pero... no ejerce su paternidad responsable

Es un 10 pero... no entiende que no es no

Es un 10 pero... no le cree a las víctimas de violecia sexual

Es un 10 pero... hace mansplaining

¿Cuáles agregarías tú?