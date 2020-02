A raíz del lanzamiento de la propuesta de la colectiva Brujas del Mar del Paro Nacional de Mujeres, han surgido diversas opiniones al respecto. Sí es viable, si no ¿si es posible en México? Incluso si apoyarlo o no te hacía feminista. El surgimiento de la palabra "fakefeminismo", que acuñó La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

El surgimiento de la palabra fue para señalar, al supuesto movimiento de derecha que lanzó esta convocatoria. Sin embargo, en diversas entrevistas ellas han señalado que la propuesta surgió en un grupo de feministas vía WhatsApp.

¿Qué es el fakefeminismo?

En redes sociales ha circulado una infografía firmada por el Frente Nacional para la Sororidad donde señalan de qué va el fakefeminismo.:

-Colgarse de una causa justa para sacar raja política.

-Estar del lado de las mujeres cuando te conviene.

-Apoyar al movimiento feminista, pero estar en contra del aborto legal, seguro y gratuito.-Ir al paro y pensar que eso sí está bien, pero argumentar que "las feminazis que queman todo está mal".-Minimizar las luchas de otras compañeras solo porque piensas que la tuya es mejor.-Decir que esto no es lucha de géneros, que es "".-No asumir tus privilegio y criticar desde una burbuja las acciones colectivas.-No leer, no documentarse, expresar comentarios desde lo que crees que es el

¿Por qué surgió el término fakefeminista?

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz". Eréndira sugirió mejor un #parodehombres para que las mujeres nos ocupemos del espacio público y señaló de #Fakefeministas a quienes se ponen fúricos de que las mujeres que caminan con el presidente Andrés Manuel López Obrador estén dando resultados.

"A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas"

El señalamiento de la funcionaria desembocó diversas acciones. Sin embargo, las colectivas feministas dieron profundidad a un término que ella acuño con palabras de esta nueva era como es lo "fake", que si recordamos bien lo puso de moda Donald Trump al atacar a los medios diciendo que solo publicaban fakenews.

