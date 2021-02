De qué sirve legislar el acoso callejero

El tema del acoso callejero está presente a nivel mundial, no es un fenómeno que solo pase en México. Numerosos estudios han revelado que la inmensa mayoría de las mujeres han sufrido acoso callejero en algún momento de su vida.





“Comentarios no deseados, miradas lascivas, toqueteos, masturbación pública…, sin importar la geografía, encontramos lo mismo en todos lados”, afirma Emily May, confundora y directora ejecutiva de la organización estadounidense Hollaback!, que cuenta con antenas en medio centenar de ciudades en 25 países, en el portal Pikara Magazine.

En México, 4.1% de las mujeres reportan sentirse inseguras en su ciudad, casi 8% más que los hombres.

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado “La nueva Ley de Cultura Cívica”. No es suficiente para grupos feministas. En un artículo de Pikara Magazine señalan que “criminalizar este comportamiento no funciona para impedirlo necesariamente”.

Al unísono Merle Nadia Ilina feminista y activista comenta para La Cadera de Eva que “por un lado (legislar el acoso callejero) puede servir en cierta medida. En México, con estas sanciones puede que se tome conciencia de que algo está mal o los “acosadores” pueden abstenerse de hacerlo porque saben que es un delito y que les puede pasar algo, que hay consecuencias. Pero hablemos del feminicidio que también está en la legislación y no por eso se evita; tiene que ver con la capacidad que tenemos de que se castigue, la realidad es que se puede violentar a una mujer y lo más probable es que no pase nada”.

En este sentido, Agnès Volant, del colectivo Stop Harcèlement, comentó para Pikara Magazine “A nivel simbólico está bien, pero creemos que la ley (contra el acoso en Francia) no fue bien pensada. El Gobierno consideró que imponer multas era una buena idea, pero para empezar no han formado a la policía, y además no puedes poner un agente en cada esquina”, advierte.

El problema de la violencia de género es estructural “va más allá de las deficiencias de acceso a la justicia o de capacitar al personal, sino de hacer cambios radicales”, comentó para La Cadera de Eva María de la Luz Estrada, directora del Observatorio de Feminicidos.

En México, estas son las multas, quienes lancen silbidos y expresiones de carácter sexual en espacios públicos serán sancionados con una multa de 929 a 3,379 pesos, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

La misma sanción será para quienes muestren sus órganos sexuales en la calle para molestar o agredir a otra persona, lo que es considerado como una infracción contra la dignidad. Asimismo, también serán castigados los actos de los “lords” y “ladies” cuyos actos son catalogados de prepotencia.

La nueva legislación prohíbe también condicionar, insultar o intimidar a cualquier mujer que esté amamantando a un bebé o niño en un espacio público; quien lo haga será detenido de 20 a 36 horas o deberá servicio comunitario de 10 a 18 horas.

Los reincidentes no podrás librar las horas de arresto o cambio de pagar una multa.