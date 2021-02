¿De qué se trata la pansexualidad que se habla en “Sex Education"?

No queremos spoilear si es que aún no acabas de ver la serie Sex Education. Perooo….. En uno de los capítulos, Ola se asume como pansexual, después de hacer un test en Google para definir su sexualidad.

Pero, ¿qué es ser pansexual y a qué se refiere este término?

No, no es que te guste el pan como cree Adam, el hijo del director Groff, sino una persona que se siente atraída sexualmente por otros individuos más allá de su género.

Tampoco es ser bisexual, la diferencia entre pansexual y bisexual, es que el segundo sí toma en cuenta el sexo, le gustan los hombres y las mujeres.

La palabra pansexual (atracción erótica hacia individuos de cualquier sexo) viene del griego pan= “todo” y el latín sexus= “sexo”.

“Me identifiqué como bisexual la mayor parte de mi vida, pero como adulto, escuché el término pansexual y me di cuenta de que era una descripción más precisa de cómo me sentía”, dice HB un estudiante a la revista Vogue Teens.

“Mi atracción sexual no se basa en la asignación o expresión de género. Me atraen los hombres y mujeres, así como las personas no binarias que tampoco se identifican. Me atraen ciertos tipos de personalidad y características físicas, como cualquier otra persona”, HB.

Unúnicamente se siente atraído por hombres y por mujeres, en ningún momento, unestablecerá una relación con un transexual o un hermafrodita como los pansexuales.

Los pansexuales podrían establecer una relación romántica con hombres, transexuales, intersexuales (o hermafroditas), no importa el género o el sexo sino la persona que habita en ese cuerpo.

La doctora Carol Queen, la legendaria sexóloga del personal de Good Vibrations en San Francisco, quien se identifica como bi / pansexual, explica que "las personas pansexuales no desean a todos, simplemente no descartan a una persona por su género".

Patricia Allison y Tanya Reynolds como Ola y Lily en "Sex Education"

En esta segunda temporada, Ola (Patricia Allison) se cuestiona su preferencia sexual, a raíz de sueños eróticos que tiene con su “mejor amiga” Lily (Tanya Reynolds), es ahí, donde Ola se cuestiona si le gustaban las mujeres o los hombres, porque está en una relación con Otis (Asa Butterfield).

¡Sorpresa!, para ella no es importante el género sino la persona.

Artistas que se han definido como pansexuales

Miley Cyrus dijo abiertamente que era pansexual

“Estoy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”, Cyrus.

Bella Thorne afirmó que es "en realidad pansexual y no lo sabía

"No tiene por qué ser una chica, o un chico o... tú sabes, un él, una ella, esto o eso. Es, literalmente, que te gusta la personalidad, como que te gusta un ser ", dijo Thorne, de 21 años.