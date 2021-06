¿De qué se trata la Ley Agnes y cómo beneficia a la comunidad trans?

Ir al baño puede ser un acto valiente y desafiante cuando no tienes una INE que respalde que estás donde te corresponde y a menos que no sea una emergencia, muchas personas trans procuran no acudir a un baño. Sin embargo, esto no es el mayor problema cuando una persona trans no respeta su identidad, no puede tramitar su título universitario, no le permiten votar o le hacen sentir que no existe.

La Ley Agnes que reconoce a las personas trans y permite que cambien su género y nombre en sus documentos oficiales fue aprobada en el Congreso de Puebla el pasado 28 de febrero.

Impulsada por la activista Agnes Torres desde 2012 y apoyada por el Código Civil de la Ciudad de México, que desde 2009 permitía la modificación del acta de nacimiento y otros documentos oficiales a las personas trans, se logró dicha ley.

A partir de hoy las personas trans en Puebla podrán tramitar su cambio de identidad gracias a la #LeyAgnes, un importante logro de organizaciones que desde hace años enarbolaron esta lucha. ¡Enhorabuena!?????? pic.twitter.com/CFmC8NB0Wj — Fondo Semillas (@FondoSemillas) June 23, 2021

¿Por qué se llama Ley Agnes?

La activista y mujer trans Agnes Torres Fernández nació en Tehuacán, Puebla y estudió Psicología en la Universidad Veracruzana, en Xalapa, donde también hizo su proceso de transición. Tras sufrir diferentes actos discriminatorios Agnes comenzó a impulsar la reforma de ley para que las personas trans pudieran tramitar sus documentos oficiales respetando su identidad.

Agnes Torres estudio en la Facultad de Psicología UV en Xalapa. Cuando yo ingresé, aun se hablaba de ella en los pasillos a pesar de haberse titulado dos años atrás. Los profesores se referían a ella como "el estudiante que llegaba vestido de mujer". — Maw (@MawSaldivar) February 25, 2021

El 9 de marzo del 2012 Agnes Torres fue asesinada por cinco hombres que dejaron marcas de tortura en el cuerpo de la activista. Hasta el momento el presunto homicida intelectual, su ex pareja Jorge Flores Zechinelli, aún no enfrenta la justicia. Cuatro de los hombres que la asesinaron fueron detenidos y pasaron 7 años para detener al quinto.

Agnes Torres no logró ver en vida la aprobación que comenzó impulsando en 2012, pero ahora dicha ley lleva su nombre y la comunidad trans logró un paso más en la lucha por sus derechos.

La Ley Agnes permite que las personas trans puedan apropiarse del nombre y género que las define durante el resto de su vida, así como que la sociedad asuma su nueva identidad por medio de todos sus documentos oficiales y respaldar sus derechos.

Actualmente son 14 entidades las que reconocen a las personas trans, que son: la Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Michoacán, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo y ahora Puebla.

