¿De qué se trata la campaña del "#NoBraDay"?

El 13 de octubre se ha convertido en el día sin traer brasier o #NoBraDay, el objetivo de concientizar a las personas a luchar contra el cáncer de mama. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

#NoBraDay is coming up. I thought I'd put this up as a reminder on why we wouldn't wear bras on that day. It's Breast cancer awareness month.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

Por ello, a nivel internacional ha lanzado la campaña #NoBraDay que busca concretizar a las mujeres en autoexplorarse.

#NoBraDay they survived breast cancer

Reconexión con nuestros cuerpos

En torno en nuestros cuerpos , las mujeres debemos recolectarnos con nuestros cuerpos, aprender a tocarnos y cuidarnos para prevenir el cáncer, en caso de que se pierda un seno, aprender a reconciliarnos con nostroas, dice Wendy Figuera, directora de la Red Nacional de Refugios.

La campaña del #NoBraDay invita a las mujeres a no usar sujetados con el propósito de que al sociedad reconozca los síntomas y fomenten la participación de las mujeres en la realización periódicas de exámenes.