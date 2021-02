¿De qué han servido las manifestaciones feministas?

Este año, el día en que -culturalmente- celebramos el amor y la amistad, quedó opacado desde las primeras horas de la mañana, cuando alrededor de 200 mujeres se congregaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de ser omiso y poner un alto a los feminicidios en el país.

A pesar de la poca asistencia, la concentración logró abrir las puertas laterales de Palacio Nacional, por donde un solo un grupo selecto de mujeres entraron con el fin de dialogar con personal del Instituto Nacional de la Mujer y entregar un pliego petitorio. Y aunque ellas mismas lo definieron como un acto de “simulación”, la realidad es que las mujeres vuelven a aparecer en los medios y en la opinión pública, con una cara de lucha y búsqueda de la justicia.

Protesta en Palacio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Las manifestaciones, marchas o concentraciones de mujeres forman parte del feminismo histórico del país. Iniciando a finales del siglo XIX y siglo XX.

Los rostros de enojo e indignación de las mujeres que hoy se presentaron afuera de la casa del Presidente no son muy diferentes a las de hace 100 años, cuando las mujeres comenzaron a movilizarse a finales de la Revolución Mexicana; comenzando en Yucatán.

Estas mujeres exigían incluir en la Constitución reformas que les permitiera gozar de sus derechos civiles. Y contrario a lo que se cree, aquellas manifestaciones no fueron muy diferentes a las de ahora.

Protestas de Mujeres en la Revolución Mexicana (Foto: Archivo)

La historia nos cuenta que las mujeres “rebeldes sufragistas” como se conocían, rayaban calles, se enfrentaban a policías, ponían bombas en buzones. El resultado: Poco a poco se fueron instaurando en la Constitución de 1917 los derechos civiles y políticos de las mujeres. Logros que quizá no se hubieran concretado de no ser por las presiones y movilizaciones de mujeres en las calles. Desde esa fecha, hasta ahora, las mujeres no regresaron a la cocina –donde se creía era su lugar-. Las mujeres se rehusaron a permanecer en lo privado. Se rehusaron a responsabilizarse del cuidado de los suyos y de las tareas del hogar. Y con años de lucha y protesta, se hicieron de un lugar en lo público, se hicieron un lugar en la política y en la idea colectiva de que una mujer tenía el mismo valor que un hombre.

La fotografía que hoy vemos de una mujer vestida de pantalón y blusa negra, con la cara cubierta, pintando la puerta de Palacio Nacional, no es muy diferente a lo que veíamos hace unos años. Quizá las formas se modifican, pero las causas son las mismas: dignificar la vida de la mujer.

Protestas en Palacio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

En los años noventa, cuando decenas de mujeres fueron asesinadas y desaparecidas en los campos algodoneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, las mujeres salieron nuevamente a las calles a protestar, visibilizando uno de los problemas que hoy mantiene al país en alerta. Los feminicidios.

Protesta en Ciudad Juárez ante ola de feminicidios

Las mujeres pedían un fin a la violencia contra la mujer y el resultado se dio hasta junio de 2012, cuando, por lo menos, lograron que se tipificara el delito de feminicidio. Es decir, juzgar de otra forma a todo aquel que mate a una mujer por el sólo hecho de ser mujer.

En los últimos años, -principalmente 2018, 2019- las manifestaciones de mujeres han tenido un impacto global.

En ciudades de todo el mundo, las mujeres han exigido parar la violencia de género.

Las formidables concentraciones de mujeres en España por el caso de "La Manada", lograron revertir la sentencia de un juez para sentenciar hasta por 15 años a los cinco hombres que violaron a una joven.

Marcha en España condenando a La Manada

En Estados Unidos, en 2017, miles de mujeres salieron a protestar contra los discursos misóginos y políticas de odio que pronunció el presidente Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

Miles de personas se unieron en Washington a la ‘Marcha de las mujeres’ (Foto: AFP)

Las mujeres protestaron defendiendo la diversidad la inclusión, los derechos reproductivos y la misoginia.

La "Marcha de las Mujeres", convocada casi al minuto de que el magnate neoyorquino ganara las elecciones en Estados Unidos, desbordó la gran explanada de jardines del National Mall, el centro monumental de la capital estadounidense, con al menos medio millón de personas.

Marcha de mujeres luego de que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos

A estas manifestaciones se suman también las del 8 de Marzo; las marchas de la Marea Verde en México, -con está, ante la presión se logró la despenalización del aborto en Oaxaca-, las protestas contra la violencia en Chile coreando "El violador eres tú", que animó a mujeres de todo el mundo a denunciar la violencia de la que habían sido víctimas desde niñas.

Todas estas marchas podrán tener maneras distintas de ejercerse, pero la causa es una recordar que ya no se van a callar ante ninguna forma ejercida de violencia.