David Bowie: una experiencia sexual

Hace cinco años David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, la estrella de rock con cabello anaranjado y trajes multicolores, perdió la lucha contra el cáncer. La estrella británica nació el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero de 2016 a los 69 años. Sus canciones Space Oddity, Ashes to Ashes, Heros o Ziggy Stardust marcaron a un artista extraordinario.

El cantante y compositor británico ha sido uno de los más admirados en el medio musical. Camaleónico, extravagante, y defensor de la libertad sexual, David Bowie murió pero sigue y seguirá siendo recordado.

Ícono Sexual

La sexualidad de Bowie lo acompañó durante años de carrera, la estrella en 1972 se declaró gay, solo cinco años después de que está preferencia sexual dejará de ser un crimen en Reino Unido. En una entrevista para la revista Playboy, en 1976, la estrella afirmó ser bisexual, dijo: "No importa con qué o quien sea, mientras sea una experiencia sexual". Afirmó que en su época el sexo aún era algo sorprendente y todos deseaban ver al raro. Su forma inusual de vestir y maquillarse apuntaban a una persona andrógina que causaba curiosidad.





"Todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Lo único que asombra ahora son los extremos", dijo Bowie en 1976.

La profesora de género Karen Tongson de la Universidad Southern California dijo tras la muerte del rockero: " Bowie contribuyó al sentido de ser raro, de habitar y mover fluidamente a través de una serie de identidades que no son necesariamente sólidas, o incluso un conjunto estricto de deseos".

Lee: "Solo es una etapa" y otros mitos sobre la bisexualidad

Se casó dos veces, su primer matrimonio fue con la modelo Angela Barnett, con quien tuvo un hijo y después se divorció y después con la modelo de origen somalí Zara Mohamed Abdulmajid, mejor conocida como Imán, matrimonio que duró hasta su muerte.

"Estar enamorado es algo que engendra ira y celos, cualquier cosa menos amor, parece ser", dijo Bowie en 1976.

En el álbum, The Man Who Sold the World David Bowie aparece sentado en un sillón con una tela color azul rey, pelo largo y un vestido. Su pose femenina desató comentarios y escándalo. Esta fotografía suponía ser una parodia de Gabriel Rossetti, no obstante, su imagen se convirtió en un culto drag-queen. Los periódicos escribieron sobre lo ´enfermo´ que la estrella estaba y su aniquilación por el arte.

Ziggy Stardust

El alter-ego de Bowie fue su icónico Ziggy Stardust. Bowie se convirtió en una estrella legendaria que vivió transformaciones y diversas etapas. Ziggy apareció por primera vez en 1972, en el lanzamiento del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un músico bisexual de otro planeta, mitad dios - mitad alien, que había sido enviado a la Tierra como mensajero y brindaría esperanza a un evento apocalíptico, pero fue seducido por la fama y el poder, y en la última parte del álbum muere.

El look de Ziggy representó el inicio en la nueva era del rock y demostró que la apariencia tenía una fuerza gigantesca. Los trajes ajustados, los peinados extravagantes y el maquillajes convirtieron a Bowie en un ícono de la moda. Su apariencia andrógina marcó un legado innegable; sin embargo, Ziggy murió demasiado pronto, en julio de 1973 durante un show en el Odeon la estrella anunció que esa sería la última vez que el mundo vería a Ziggy.

Como ocurrió con Freddie Mercury y Elton John, este 2021 Bowie tendrá su película biográfica que lleva por nombre Stardust y es dirigida por Gabriel Range.