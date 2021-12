Daniela Toledo, otra doctora asesinada en Chiapas; estudiantes exigen justicia

Daniela Toledo estaba realizando su servicio social en Chiapas, requisito para convertirse en doctora. A sus 22 años fue encontrada con señales de estrangulamiento.

Habitantes de el barrio El Relicario, ubicado en San Cristóbal de las Casas, junto con el Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF) exigieron justicia para la joven de 22 años, asesinada el 18 de diciembre. A su vez, el ONF pidió que hacer revisiones a las violencias cometidas contra las mujeres que realizan su servicio social en la entidad.

El Observatorio apuntó que no se cuenta con una evaluación adecuada respecto a la Alerta de Violencia de Género, ya que, no hay claridad en las acciones realizadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, el dictamen de evaluación no detalla los mecanismos para la protección de las mujeres y procuración de justicia.









"De enero a octubre de 2021 se han cometido 65 asesinatos de mujeres, 42 casos se investigan como feminicidio y 23 como homicidios dolosos", declara el ONF.

Destacan que las investigaciones continúan con deficiencias ante la violencia feminicida que prevalece. En el estado de Chiapas, las cifras oficiales apuntan que de enero a noviembre de 2021 se registraron 44 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Al caso de Daniela, se suma a otros donde las víctimas también estaban realizando su servicio social, según el ONF.

NO OLVIDEMOS A MARIANA

En enero del 2021, se presentó el caso de Mariana, una médico pasante que también fue víctima de feminicidio en la comunidad e Nueva Palestina en Chiapas.

Sus familiares y amigos denuncian que las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Secretaría de Salud estatal fueron omisas, porque un mes antes habían denunciado que fue víctima de un ataque sexual y a pesar de eso, no hicieron algo.