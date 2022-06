Cuidados en las familias lesbomaternales y homoparentales son más equitativas

En los años 70 y 80, las desigualdades entre algunas parejas de gays y lesbianas se debían a la diferencia de ingresos o edad de las personas que formaban la pareja (Carrington, 1998). En su estudio, en los años 90, el autor encuentra que el número de horas que dedican las personas a su carrera influye en la división de las tareas domésticas: generalmente quienes trabajan más horas para el mercado y quienes tienen un mayor ingreso hacen menos tareas domésticas.

Debido a la todavía reducida presencia de las familias del mismo sexo en las encuestas y en los trabajos cualitativos, las referencias sobre la división del trabajo doméstico entre estas familias son menos extensas, pero hasta el momento los estudios muestran una división del trabajo doméstico mucho más igualitaria (Kurdek 2001; Carrington, 1998; Jensen, 1974).

Hay varias investigaciones que destacan que, en los estudios en las familias Lésbico, Gay y Bisexual, se han de considerar diversos factores como la clase social, la región geográfica en la que viven y la etnicidad, por lo que consideran que la interseccionalidad es muy importante para lograr investigaciones integrales que permitan identificar variables para proponer cambios en las políticas públicas y en las leyes.

En un estudio que hice en la Ciudad de México demostré que hay diferencias significativas en el tiempo que se dedican a las labores domésticas y a los cuidados entre las familias lesbomaternales y las familias homoparentales que tomaron juntas la decisión de tener hijas/os y de las familias que no lo hicieron juntas, sino que una de las personas tomó esa decisión con otra pareja; así se observa una tendencia a que sea la madre gestante la que dedica muchas más horas de cuidado a su hija/o. Después de presentar este panorama se ha de enfatizar que de acuerdo con la literatura revisada, las investigaciones sobre los cuidados en las familias lesbomaternales y en las familias homoparentales demuestran que son más igualitarias en la repartición de los trabajos –remunerado y no remunerado– y es importante saber cómo se tomó la decisión de la maternidad o paternidad pues esta decisión, de acuerdo con los estudios, tiene impacto en la vida cotidiana de las familias, ya que es un factor que se vincula con la distribución de roles en las labores domésticas y a las de cuidados en algunas de las familias, aunque aún no hay nada determinante.

Con los estudios anteriores, se pueden hacer propuestas para diseñar e implementar políticas públicas para las familias lesbomaternales y las familias homoparentales en los diferentes países. Por lo que, se ha de seguir estudiando esta temática que es muy novedosa en México, pues aún hay pocos datos, así como también es relevante continuar visibilizando las diferentes familias, como las trans y la pluralidad de aristas para estudiar los cuidados.

Actualmente, docente de la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el CEDUA-COLMEX. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, usos del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, nuevas experiencias de ser hombres (masculinidades).

*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.