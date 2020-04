Cuidado: tíos y primos principales violadores de niñas en México

La cuarentena por covid-19 ha levantado las alertas ante la violencia de género que pueden estar viviendo cientos de mujeres, niñas y niños. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los hogares son los lugares más peligrosos para las mujeres.

"Es triste decirle hogares, cuando no lo son, porque para algunas mujeres y niños suelen convertirse en espacios de riesgo", dijo Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

"No recuerdo bien a que edad empezó todo pero yo tenia como 4 o 5 años, cuando un tío por parte de mi papá me abrazaba, yo me sentía incómoda y trataba de tocar mis genitales o más bien si los tocaba y al igual que mis pechos", confío una de nuestras lectoras para La Cadera de Eva.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Inegi reportó que 9.4% de las mujeres de 15 años y más han sufrido abuso sexual durante su infancia.

Las mujeres encuestadas compartieron que sufrieron tocamientos en sus partes íntimas, las obligaron a tocar o mirar los genitales de otra persona, la obligaron a mirar escenas sexuales, mostrar sus partes íntimas, o sufrieron intentos de violación o fueron violadas).

Los principales agresores fueron tíos (20.1%), vecinos o conocidos (16%) y primos (15.7%).

De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 por ciento abuelos o padrastros; 13 por ciento, tíos; 11 por ciento, padres biológicos; 10, primos; 8, vecinos; 7, maestros, y 3 por ciento, hermanos"

Entre las adultas mayores (mujeres de 60 años y más de edad) 17.3% sufrió al menos un incidente de violencia durante los últimos 12 meses: 15.2% padecieron violencia emocional, 6.3% sufrió violencia económica o patrimonial, 1.2% fue víctima de violencia física y 0.5% de violencia sexual.

De acuerdo con Elvia González, coordinadora del programa de Género de la Ibero, el encierro o el aislamiento puede potenciar actitudes violentes debido a que los hombres no han sabido manejar sus emociones, ven aún a las mujeres como objetos y no como sujetos de derechos.

Por ello, diversas colectivas y asociaciones de la sociedad civil han activado su atención a las mujeres víctimas de violencia. Así que si estás en una situación de riesgo o conoces a alguien que lo esté, puedes llamar a alguna de ellas: aquí puedes ver el listado.

(Diana Juárez)