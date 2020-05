"Cuenta hasta 10", campaña del gobierno contra violencia a mujeres

La secretaría de Gobernación presentó una campaña interinstitucional para combatir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos de género, hecho que fue calificado por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, como una pandemia. El lema con que se busca combatir este grave problema es "antes de que te enojes con tu pareja, antes de que te desesperes, cuenta hasta diez".

La titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, dijo que "la violencia contra las mujeres debe terminar y para que ello suceda debemos primer reconocer la gravedad del problema y en segundo, tenemos claras las estrategias que como Estado debemos implementar... El Estado mexicano asume como propia la defensa de la protección y seguridad de niñas y mujeres... Estamos empeñados en que esta coordinación de instituciones, se pueda desplegar ante una fuerte campaña para posicionar el 911 como la entrada los servicios que brinda el Estado para cualquier tipo de episodio y violencia contra las mujeres". El vocero de comunicación social, Jesús Ramírez, reconoció que sí hubo un aumento de violencia contra las mujeres y que esta debe ser visibilizada. "Esta campaña pretende abordar el tema desde el hogar por el confinamiento, está claro que sí ha habido un aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres y que también ha habido acciones que se han tomado muy puntuales desde las áreas de gobernación y seguridad entre otras, se esta trabajando, no solo estamos tomando nota del acontecer. Se está actuando". También agregó que "no es una campaña publicitaria sino un acercamiento a las realidades, para impedir que esto siga ocurriendo". Y precisó que llevan varias semanas trabajando en ella porque se abordó el tema con grupos de mujeres, así como otros sectores. "Es el inicio, un primer saque, el confinamiento no se acaba aunque termine la jornada de sana distancia; las medidas continúan porque seguimos en semáforo rojo", dijo. Por su parte, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota, informó que de enero a abril el número de emergencia 911 recibió un promedio de 22 millones 805 mil 882 llamadas de emergencia; y que de estas el 23 por ciento (poco más de cinco millones) estuvieron relacionadas a la violencia contra la mujer. El funcionario precisó que en la medida en que funcione mejor el 911 se incrementará el número de llamadas y esto permitirá mejorar su estadística. En tanto, afirmó "en las llamadas que tenemos como ciertas, se envía a las instancias de seguridad pública" y adelantó que el próximo año se integrará el programa Fortaseg (Fortalecimiento a la Seguridad) a fin de que los gobiernos de los estados y municipales se sumen al tema. Al respecto Sánchez Cordero explicó, "es un reto de la federación, sí, pero las entidades federativas a nivel local y municipal también tienen parte de responsabilidad y también tienen que estar presentes con servicios esenciales de primero a tercer nivel para brindarles servicios de acompañamiento".

En cuanto al tema económico, Sánchez Cordero adelantó que sostendrá una reunión con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para abordar el tema presupuestal respecto a un probable recorte económico a estos programas. "No es posible que se recorte del presupuesto los temas de derechos humanos y violencia contra las mujeres, por su derecho humano a vivir una vida libre de violencia". Y precisó, "no tengo conocimiento si estos programas se van a cancelar, solo quiero hablarle a él sobre estas prioridades, no está de más que le comenté que aquí estamos y que los recursos deben estar para estas causas tan importantes para nosotros". En su opinión, dijo,el recorte del 75 por ciento del decreto presidencial del 23 de abril, no puede impactar el tema de las mujeres porque son derechos humanos; y reiteró que estos no tendrán ninguna reducción.