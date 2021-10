Cuando te dejan en visto ¿es o no ghosting?

¿Has estado en una situación donde no sabes si te ghostearon? Las situaciones de ghosting pueden ser muy complicadas y dañinas para nosotras, no sólo por la falta de responsabilidad afectiva, sino porque nos hacen sentir culpables cuando cortan toda la comunicación, no podemos dejar de pensar si hicimos algo mal o si cometimos algún error.

Tranquila hermana, estamos aquí para guiarte y para dejar atrás esos pensamientos. Por eso te traemos esta guía para que descubras si eso fue ghosting o no.

Sí es ghosting si...

Comencemos por las cosas que sí son ghosting; estas son las acciones que cortan con la comunicación sin una razón aparente.

1. Todo iba bien entre ustedes y de repente deja de contestar mensajes y llamadas. Detrás de esta conducta puede haber una persona que no sabe comunicarse en situaciones incómodas, como en el caso de romper un vínculo o alejarse de una relación.

2. Había una rutina para hablar por mensaje y desaparece de un día a otro, es ghosting. En este caso la persona podría no tener el mismo interés que tú y es momento de alejarte.

3. La persona deja de contestarte durante semanas, muestra un cambio de actitud contigo y regresa para hablarte como si nada hubiera pasado, es ghosting. A esto se le conoce como ghosting intermitente.

4. La persona con la que tenías una relación, afectiva o de amistad, deja de responderte los mensajes y las llamadas pero sigue reaccionando a tus stories o a tus publicaciones. A esto se le llama orbiting y es una forma de ghosting.

5. Comienzan a evadirte, a cancelar planes contigo sin una justificación y te bloquean para desaparecer, es ghosting.

Sea cuál sea la situación, el ghosting no es tu culpa. Las personas que lo hacen son las únicas que saben por qué lo hacen, tú no debes sentirte culpable porque no hay nada mal contigo.

No es ghosting sí...

Hay otro tipo de actitudes que se confunden con ghosting, pero que no lo son cuando estableciste límites respecto a una relación.

1. Le dejaste claro a una persona que la relación era dañina para ti y decidiste alejarte, pero aún así sigue enviando mensajes, no estás haciendo ghosting. A esto se le llama contacto cero y es una forma de autocuidado.

2. No te contestan los mensajes inmediatamente. Las personas podrían estar pasando un día difícil en el trabajo o en la escuela, si se tarda algunas horas en contestar, pero lo hace después, no es ghosting.

3. Una persona que no conoces es muy insistente contigo a través de mensajes o comentarios en tus redes sociales y decides no contestar, no estás haciendo ghosting, de hecho esa persona podría estar acosándote.

4. Deciden cortar un vínculo emocional o afectivo y quieres alejarte un tiempo de la persona para sanar. Todas necesitamos tiempo después de terminar una relación.

Con información de @martamnovoapsico