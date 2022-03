¿Cuándo es momento de terminar una relación?

¿No sabes si deberías terminar esa relación? Según psicólogas expertas, estos puntos pueden ayudarte:

CUANDO LA VISIÓN DE VIDA ES OPUESTA Y FIJA

Un ejemplo de ello puede ser que una de las personas que integran la relación tenga un proyecto de vida importante como casarse o tener hijos. Si la otra parte tiene la idea opuesta y no se han llegado a acuerdos, puede que sea momento de terminar.

CUANDO HAS PEDIDO LO QUE NECESITAS Y NO PARECE SER TOMADO EN CUENTA

Si después de varias ocasiones has expresado alguna necesidad emocional o de otra índole, ya sea que tu pareja le resta importancia o lo ha ignorado, tal vez es momento de dejar esa relación.

CUANDO HAS HABLADO DE LO QUE TE MOLESTA, PERO NADA CAMBIA

Si las palabras sólo se convierten en promesas no cumplidas, también es una señal.

CUANDO TE SIENTES EN ESTANCAMIENTO

En algunas ocasiones puedes sentir que la relación no avanza, no cambia o no evoluciona. Aunque la primera solución es hablar de lo que sientes con tu pareja, si esta no hace nada por cambiar o si tú no estás dispuesto o dispuesta a cambiar la dinámica de la relación, probablemente sea momento de terminar.

CUANDO HAY MÁS ANGUSTIA QUE BUENOS MOMENTOS

Cuando la preocupación, la desesperanza, el enojo o la angustia son las emociones que predominan en la dinámica de la relación, también puede ser señal de desgaste.

CUANDO LLEVAS MESES DISCUTIENDO POR LO MENOS UNA VEZ AL DÍA

Las discusiones, por lo general, deben solucionarse de manera que ambas partes queden satisfechas con los acuerdos establecidos. Sin embargo, cuando estas peleas no llegan a ningún lado, comienzan a escalar o se convierten en discusiones violentas, lo mejor es terminar la relación.

CUANDO YA NO SIENTES ADMIRACIÓN Y RESPETO POR EL OTRO

Las relaciones amorosas no sólo implica la atracción sexual o el enamoramiento, también se puede llegar a experimentar admiración y respeto entre ambas personas. Por ello, cuando la relación ya no tenga una dinámica de construcción mutua, puede que sea momento de reconsiderar esa relación.

Con información de Hola Yana