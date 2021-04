"Cuando era niña me hubiera gustado saber que no debían maltratarme"

Durante su infancia, Susana gustaba de jugar a la maestra y a la comidita, disfrutaba jugando con su hermana al té y su película favorita era El Rey León. Lamentablemente, su niñez se vio marcada por el abuso sexual, perpetrado por uno de sus familiares. Hasta la fecha Susana no ha podido denunciar a su agresor, pero ahora que es mayor, comprende que lo que le hicieron estuvo mal.

"Cuando era niña me hubiera gustado saber que nadie tenía derecho a tocarme sin mi consentimiento, ni aunque fuera un familiar, saber que no debían maltratarme", cuenta Susana en entrevista para La Cadera de Eva.

El abuso duró un par de años, hasta que ella y su familia núcleo se mudaron lejos de su familia materna; sin embargo, Susana seguía viendo a su agresor en reuniones familiares. "Me moría de terror, no sabía qué hacer, estaba confundida porque él me dijo que nadie me iba a creer, y me hizo pensar que todo había sido mi culpa, que yo en el fondo quería sus agresiones", cuenta Susana con un nudo en la garganta.

"Me hubiera gustado saber qué me iban a creer, que mi mamá iba a estar de mi lado y que me iban a proteger, pero nunca tuve esas certezas en mi infancia: creo que incluso ahora, a mis 22 años, no tengo la seguridad de que mi familia me va creer. Afortunadamente, conocí a mujeres que me creyeron, y me han cobijado. Me han ayudado a sanarme." dijo Susana.

En el marco del Día del Niño y la Niña, le preguntamos a las mujeres "¿Qué te hubiera gustado saber durante la infancia?"

"Que no debía servirle a los hombres"

Para Dinoráh Palma la infancia fue diferente, pero también estuvo marcada por el machismo y los mandatos de género. "Me hubiera gustado saber que no debía servirle a los hombres de la casa, ni ayudar en la cocina a la fuerza", contestó.

Dinoráh recuerda que, en su infancia, su papá le pedía que ayudara con las labores del hogar, especialmente en la elaboración de la comida. "Mi papá me decía ´ve a ayudarle a tu abuelita con la comida; métete en la cocina para que aprendas porque nadie quiere una mujer que no sabe cocinar´".

Aunque el tiempo que pasó en la cocina con su abuelita forjó un fuerte lazo de amor entre ellas, Dinoráh recuerda que, mientras ella ayudaba con la preparación de la comida, sus primos salían a jugar. Desde muy temprana edad le impusieron una obligación de atención hacia los varones, pero ahora sabe que esto no es correcto.

"También me molestaba que mi tío y mi papá no se pudieran parar a servirse, y me daba mucho coraje. En una ocasión, mi tío casi me demandó que le sirviera de comer, y me quedé callada, tenía como 13 años. Internamente pensé que era flojo e inútil a sus 40 años por no poder pararse a servir. Me daba coraje", enfatizó Dinoráh.

"Me hubiera gustado saber sobre amor propio"

A Karla le hubiera gustado saber más sobre amor propio cuando era niña: "en el sentido de estar cómodas con nuestro cuerpo, porque cuando estamos chiquitas a veces piensas cosas como ´ay, es que estoy gorda´ o los mismos comentarios de los tíos hacia los sobrinos, llamándoles ´gorditos´. A veces eso nos impacta demasiado porque no sabemos sobre amor propio, sobre aceptar nuestro cuerpo".

Además, Karla señaló la importancia de saber que las emociones no son malas, de saber que cuando dicen que alguien ´es muy chillón´, no significa que llorar sea malo.

Por otra parte, a Alejandra Moncada le hubiera gustado saber que la familia no lo es todo y que también la familia puede dañar. "Me hubiera gustado saber que primero eres tú, antes que los demás, saber sobre amor propio", agregó.

Otras respuestas que recibimos sobre lo que les hubiera gustado a las mujeres saber durante su infancia fueron:

"Me hubiera gustado saber que soy la persona más importante en mi vida"

"Me hubiera gustado saber que no estaba mal tener vellos"

"Me hubiera gustado saber que los juguetes y las series no tiene género"

"Me hubiera gustado saber identificar actitudes machistas"

"Me hubiera gustado saber lo que ahora sé sobre feminismo"

"Me hubiera gustado saber que nadie debía tocarme o forzarme a hacer algo"