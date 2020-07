¿Cuáles son las mejores canciones para tener sexo, según la ciencia?

¿Te gusta escuchar música mientras estás en la intimidad? Estudios científicos han demostrado que algunas canciones son ideales para tener sexo, porque mejoran la experiencia, aumentan el placer y lo que es mejor, favorecen los orgasmos.

¿Cómo es eso posible? La música juega un papel muy importante en nuestras vidas y cuando se trata de sexo, los diferentes ritmos tienen un efecto en nuestro cuerpo y cerebro que, sin darnos cuenta, nos excitan y nos hacen querer más en la intimidad.

Así que si tienes una playlist que te encanta escuchar para tener sexo no te sientas raro, es algo muy normal y hasta benéfico, solo toma nota de las canciones que no pueden faltar para hacer de la experiencia sexual algo inolvidable.

Mejores canciones para tener sexo

Un estudio realizado por la neuró-psicóloga Rhonda Freeman, encontró que la música afecta tres regiones del cerebro: el centro de placer y recompensas, el sistema que crea conexiones sociales y el sistema que procesa nuestras emociones.

Estas tres regiones están muy relacionadas con la respuesta sexual, por lo que elegir las canciones adecuadas mientras estás en un encuentro apasionado, es la clave de la satisfacción.

"Esos sistemas no sólo permiten que la experiencia placentera del sexo se amplifique con música, sino que también permiten que la música profundice su conexión con la pareja al tiempo que somete las emociones negativas", explica la especialista en su estudio retomado por GQ.

Sin embargo, también se demostró que no todas las canciones tienen un efecto positivo en el sexo, es importante saber elegir y poner atención a los ritmos más efectivos y en ese sentido, Tracey Cox, experta en sexo, relaciones y lenguaje corporal, realizó el estudio "The Aphro-Deezer-ac Report", en conjunto con una famosa plataforma de streaming y se llegó a la conclusión de que hay 10 mejores canciones para tener sexo satisfactorio, toma nota:

1, Let´s get it on- Marvin Gaye

2, Love to love you baby- Donna Summer

3, Skip- Rihanna

4, Drunk in love- Beyoncé

5, Sexy back- Justin Timberlake

6, Love me like you do- Ellie Goulding

7, Lollipop- Lil Wayne

8, Need you tonight -INXS

9, Magic -Coldplay

10, Intro- The XX

Obtener este top 10 de mejores canciones para tener sexo, requirió que los investigadores realizaran encuestas a los usuarios de la plataforma de streaming y los resultados demostraron que más del 30% de los participantes aceptaron que la música eleva su deseo sexual, pero también que el sexo es mucho mejor, más satisfactorio y placentero cuando lo hacen siguiendo el ritmo de esas melodías.

Para muchos, la música no solo les daba un mejor sexo, sino que los ayudaba a controlar mejor los nervios y la sensación de rareza cuando estaban por tener un encuentro sexual con una persona nueva o que querían impresionar con su desempeño sexual.

Así que ya sabes, si quieren disfrutar de muchos orgasmos y un encuentro sexual intenso, agrega estas canciones para tener sexo a tu playlist especial para momentos íntimos y comprueba si realmente son efectivas para elevar tu deseo sexual.