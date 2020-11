¿Cuáles son las ETS en mujeres lesbianas más comunes?

Se cree que las mujeres que tienen sexo con otras mujeres no corren el riesgo de contagiarse de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) durante sus relaciones, pero médicos advierten que, aunque no haya penetración con el miembro masculino, hay 5 ETS comunes en mujeres lesbianas.

Las investigaciones que se han hecho al respecto coinciden en que no es imposible que las mujeres lesbianas se contagien de infecciones y enfermedades sexuales, pues en la mayoría de los casos, no usan protección por la idea de que no pueden embarazarse.

ETS en mujeres lesbianas

Un estudio sobre ETS en mujeres lesbianas publicado en la revista Perspectives on Sexual and Reproductive Health, señala que la idea de que las lesbianas no necesitan utilizar preservativos y otras medidas de protección en el sexo está muy extendida porque no hay riesgo de embarazo. Pero la realidad es que hay peligro de contagio de enfermedades sexuales como:

1, Vaginosis bacteriana

Es infección bacteriana que ocurre cuando se pierde el equilibrio entre los diferentes tipos de bacterias saludables que están en la vagina y las peligrosas proliferan. Suele ser causada por una bacteria llamada Gardnerella vaginalis y causa inflamación vaginal, secreción con olor a pescado y comezón o ardor.

No es una ETS como tal, pero el contacto sexual de vagina con vagina o los juguetes sexuales no desinfectados en cada uso, aumentan el riesgo de contraer la infección. Tener vaginosis bacteriana hace que la mujer sea más susceptible de infecciones sexuales como el VIH, herpes, clamidia o gonorrea.

2, Tricomoniasis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que la tricomoniasis es una ETS transmitida por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis. En las mujeres, el área del cuerpo infectada con más frecuencia es la vulva, la vagina y la uretra, por lo que el contacto de genitales femeninos favorece el contagio, aun sin prácticas de penetración.

70% de las infectadas no manifiestan síntomas, pero cuando sí, puede haber irritación leve o inflamación, así como picazón o dolor en los genitales, molestia al orinar o secreción con mal olor.

3, Herpes genital

Esta ETS se puede contraer durante el sexo oral y el contacto de juguetes sexuales dentro de la vagina que de inmediato pasa a la vagina de la compañera sexual sin colocar un condón.

Tener contacto directo con las secreciones genitales es suficiente para contagiarse y en muchos casos, no hay síntomas. Solo algunas veces pueden verse ampollas en los genitales o el recto.

4, Clamidia

Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y en las mujeres, puede infectar el cuello del útero, el recto y la garganta, por lo que es posible el contagio durante el sexo oral y anal.

En general no manifiesta síntomas, pero en algunos casos hay flujo vaginal anormal con olor desagradable, sensación de ardor al orinar y dolor con las prácticas sexuales con penetración de juguetes sexuales.

De no atenderlo, puede extenderse hacia el útero y las trompas de Falopio, casando enfermedad inflamatoria pélvica.

5, Virus del Papiloma Humano (VPH)

El VPH es una enfermedad sexual que se transmite por contacto, no solo por fluidos, por lo que aunque no haya penetración, sí puede haber contagio, pues basta que la piel infectada de la vagina toque la de su pareja sexual para que se corra el riesgo.

Existen más de 100 variedades de VPH, algunas no causan problemas, mientras que otras generan verrugas genitales y hasta cáncer cervicouterino.

Cabe mencionar que el VPH también se puede contagiar por medio del sexo oral o cunnilingus, una práctica muy común en las mujeres lesbianas.

6, VIH/Sida

Esta enfermedad sexual se transmite por fluidos sexuales y aunque no es tan común entre lesbianas, no es imposible, especialmente si se llevan a cabo prácticas como el uso de dildos o vibradores sin preservativo, el fisting o introducción del puño por vía anal o vaginal, el sexo oral o si hay intercambio del fluido menstrual.

El virus que causa la enfermedad daña el sistema inmune mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones y en varios años, puede evolucionar a Sida.

Los primeros síntomas son la inflamación de ganglios y otras molestias parecidas a las de la gripe, pero no en todos los casos ocurre. Los síntomas más graves aparecen hasta meses o años después del contagio. No hay cura, solo tratamientos que controlan la infección y evitan infectar a otros.

Recuerda, las ETS en lesbianas así como las infecciones vaginales son contagiosas, así que es fundamental usar preservativo en los juguetes sexuales durante la intimidad, barreras bucales para el sexo oral y no dejar pasar los chequeos médicos al tener una nueva pareja sexual.

(Con información de BBC Mundo, CDC, Mayo Clinic, Planned Parenthood y El Mundo)