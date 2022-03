¿Cuál es el origen del 9M, "Un día sin nosotras" y cómo sumarte?

El 9M "Un día sin nosotras" trata de recobrar fuerza como en 2020, el año cuando surgió, de nuevo el movimiento es impulsado por Brujas del Mar y otras asociaciones feministas.

Sobre el movimiento, se ha criticado que algunas empresas se han tratado de "colgar" de acuerdo con una de las integrantes de Pan y Rosas. Al respecto, Arussi Unda, integrante de Las Brujas del Mar, dice que no hay problema de que se sumen: "lo sencillo es sumarse el 9 de marzo pero lo importante es sumarse todos los días", señaló.

En 2020 inundamos las calles un día y desaparecimos al siguiente.

Parando actividades, visibilizando el trabajo no remunerado, el empleo informal y los sectores donde somos indispensables... ese día, paralizamos más de $40 mil millones de la economía del país.



Este #9M, paramos. pic.twitter.com/YqqbVcvXpy — Las brujas del mar (@brujasdelmar) February 28, 2022

Para Arussi Unda las empresas deben sumarse atendiendo denuncias de las mujeres que laboran o estudian en sus instalaciones y tomando acción contra la violencia hacia las mujeres en sus espacios.

En realidad este es un Paro, un acto de protesta, y las mujeres deciden si quieres hacerlo o no. Sin embargo, como se ha observado no todas las mujeres tienen el privilegio de ausentarse de su trabajo.. En caso de no poder hacerlo, Arussi Unda recomienda lo siguiente:

"Si no hay posibilidad de parar laboralmente, puedes sumarte al paro de forma económica, evitando hacer transacciones de dinero de cualquier tipo día. Por ejemplo, no cargar gasolina, hacer depósitos o pagos, comprar comida y cosas así. Programar para hacer esos pendientes un día antes o uno después", aconsejó.

¿DE QUÉ VA EL 9M?

Hace dos años, en el 2020, surgió el movimiento 9M "Un día sin nosotras" en México, como réplica del movimiento en Islandia en 1975, donde 90% de la población femenina dejo de trabajar para manifestarse. ¿Qué pasará este 2022?

La convocatoria volvió a salir y es firmada por diversas organizaciones, entre ellas, Red de Abogadas Violeta, Flores con Causa México, Apapacho Sororo, Un día sin mujeres, Las Brujas del Mar, entre otras.

¿QUÉ SE BUSCA CON EL 9M?

El 9M se realiza un día después del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la intención es exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera mujeres.

No es que las mujeres no hagan ese día, el objetivo es que sea un Paro Nacional, un momento de reflexión que invite a los demás a darse cuenta ¿qué pasaría sin nosotras? Así como qué pasa sin las 11 mujeres que desaparecen a diario en México, de acuerdo con datos oficiales.

En el pronunciamiento, las colectivas señalan: "Paramos para hacer visibles las desigualdades. Las mujeres ganamos en promedio 34% menos que los hombres, en México ocurren 11 feminicidios al día, las mujeres emplean 25 horas a la semana en trabajo doméstico, mientras los hombres sólo 9 horas, 43.9% de las mujeres en México han enfrentado violencia en sus relaciones de pareja y 53.1% han enfrentado violencia por algún agresor distinto, por todo eso y más tendrán UN DÍA SIN NOSOTRAS".