Critican gordofobia en portada de Quién de hija Lucero

Tras la publicación de la portada de la revista Quién donde aparece Lucero junto con su hija, se generó una serie de críticas en redes sociales respecto a los exceso de retoques que realizaron a la fotografía de Lucero Mijares.

"Qué tiene la revista Quién en contra de las obesas. Qué hay de malo en los kilitos de más de un niña? Por qué adelgazaron así a la hija de Lucero? Cuando en el video de la sesión aparece con su peso real. No cabe duda que venden cuerpos perfectos, relaciones perfectas y vidas perfectas... no mientan!!!!", escribió una de las usuarias .

La comparación se hace con la portada de la revista y en el video que publicó después la misma casa editorial.

"Nunca entenderé por qué esa revista le pone tanto photoshop a las fotos, es innecesario (o que contraten a alguien que sí sepa hacerlo más natural", fue otra de las reacciones.



Por su parte, Leticia Hernández académica de la Universidad Iberoamericana publicó en su cuenta de Facebook la siguiente crítica:

"Al ver el video que su madre subió a redes, llegué a la conclusión de que intentaron "adelgazarla" con ropa holgada de la cintura hacia abajo, con manga larga para cubrir brazos y de paso sus buenos retoques en edición. El punto aquí no es la selección de la ropa, el abuso o no de PS, la elección de la postura, el maquillaje, etc. El punto es preguntarnos por qué fregados es necesario hacer lucir a alguien más delgada. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué esa fobia a ver cuerpos más robustos o alguna figura curvy? ¿Qué mensaje se envía con este tipo de ediciones?".

¿Qué es la gordofobia?

En texto de Margarita Mantilla para la Cadera de eva señal que la gordofobia se refiere al miedo a la gordura, ya sea la propia o la ajena, tiene algunos tintes de discriminación, rechazo, repulsión y odio por las personas gordas.

Además, esta problemática atraviesa a aún más los cuerpos de las mujeres, por ser a quienes se les exige más cumplir estereotipos de belleza. Incluso, la industria de la moda sigue impulsando una figura atractiva, es decir, que tiene que cumplir ciertos estereotipos con las modelos "curvy", creando así, según Mantilla, la gorda perfecta, voluptuosa, acuerpada y sensual.

Desde una postura de género, se observó cómo las revistas siguen perpetuando estereotipos, donde las mujeres se acerquen a los cánones de belleza, que es ser delgada, de piel blanca y con cierta vestimenta.