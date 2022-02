Critican a mamá por ir con ropa deportiva por su hijo; "hay que tener pudor"

Madres y padres de familia criticaron a Vanesa Medina, modelo y fisicoculturista por ir en ropa deportiva por su hijo a al escuela

Una de las críticas que le hicieron a Vanesa Medina fue: "Hay que tener pudor le dijeron". Pero, ¿hay una forma de ser mamá o las mamás se deben vestir de cierta manera?

Vanesa Medina, modelo, fisicoculturista y mamá, quien ha ganó el premio "'Miss Fitness' Bolivia" fue criticada en redes sociales en su país por ir vestida con ropa fitness a la escuela de su hijo.

Una persona le tomo una foto sin su consentimiento y señaló que Vanesa llevaba ropa "inapropiada para un lugar para los chicos".

Las críticas sobre la modelo fueron diversas, hubo quienes le dijeron;"Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco".

"Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común".

También hubo otros comentarios que la apoyaron: Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia"; "Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar", se lee entre las reacciones.

La respuesta de la modelo fue de agradecimiento a quienes la apoyaron:

"Quiero darle las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo. Eso es una muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras muy lindas para defenderme. Una mamá lo hizo queriendo denigrarme y exponiendo a mi hijo. Sus planes no le salieron como ella hubiera querido. Tuvo las peores intenciones al subir esto y referirse de esa manera sobre mí. Soy una mamá fit que trabaja y que cuida a su hijo con todo el amor del mundo. No hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores", reaccionó la modelo en sus redes sociales.

¿Tú qué opinas? ¿Las madres deben tener una forma de vestir y ser?