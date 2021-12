Cristiano Ronaldo, señalado por bloquear detalles de su demanda por abuso sexual

El famoso futbolista Cristiano Ronaldo fue acusado de agredir sexualmente a una mujer durante su estancia en Las Vegas, en 2009. En 2017 la presunta víctima llamada Kathryn Mayorga, aseguró que los abogados de Ronaldo la presionaron de forma indebida para firmar un acuerdo con el que evitarían que el caso desembocara en una investigación judicial. Además, según dijo la víctima, el acuerdo la obligaba a mantener un silencio sobre el asunto.

Ahora, el diario The New York Times señaló que Ronaldo y sus abogados bloquean el acceso a la información del caso en cuestión. Según informó el portal de noticias The Athletic, The New York Times solicitó a la justicia estadounidense acceder a los documentos relativos al proceso judicial en el que estuvo implicado hace algunos años el futbolista.

Paralelamente, la presunta víctima interpuso en 2017 una demanda civil contra el deportista para exigirle una indemnización de 77 millones de dólares por los "daños y el sufrimiento" ocasionados. Esta acción fue desestimada por un tribunal federal debido a que se "sustentaba en filtraciones" y otros datos no corroborados que, por tanto, no podían admitirse como pruebas. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que una instancia superior revise y cambie el sentido de la sentencia.

Los abogados de Cristiano Ronaldo actuaron con rapidez ante la petición de The New York Times y argumentaron en contra de esa posibilidad. No obstante, el derecho a la libertad de prensa que invoca el medio parece demasiado poderoso como para que el jugador del Manchester United pueda bloquear la publicación de los datos relativos al caso.

"La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Nevada, como admitió la policía en relación con este caso. Objetaremos este intento inapropiado de interferir con el derecho ciudadano de acceder a documentos de corte gubernamental", dice una parte del texto que remitió The New York Times al juzgado para contrarrestar la ofensiva legal de los abogados de Cristiano.

Desde el inicio de las acusaciones en su contra Cristiano Ronaldo se ha declarado a sí mismo inocente del delito que se le imputa, a través de las declaraciones de sus abogados. No obstante, la ex modelo Kathryn Mayorga asegura que fue abusada sexualmente por el futbolista y continúa exigiendo una compensación de acuerdo al daño sufrido.





