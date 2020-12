Creíamos que estaba seguro, denuncian padres de niño víctima de abuso

"No saben con quién se están metiendo", le advirtieron las maestras del Liceo de Guanajuato a Carlos, padre del menor que fue abusado por el director de la escuela. Foto: Internet

Los padres de familia y el personal docente del Liceo de Guanajuato no han apoyado a Carlos y María, padres del menor que fue abusado por el director el Liceo de Guanajuato, Roberto Grijalva, quienes interpusieron una demanda hace 10 meses y tampoco han recibido respuesta por parte de las autoridades.

"Es tanto el rollo que le tiran a los padres de familia dentro de la escuela, incluso nosotros nos llegamos a sentir tranquilos, creíamos que nuestro hijo estaba seguro. Después nos tocó esta desafortunada experiencia. Si ahora los padres o maestras no quieren hablar porque les dan becas, trabajos, allá ellos", expresa el padre del menor.

"Creíamos que nuestro hijo estaba seguro. Después nos tocó esta desafortunada experiencia" mencionan padres del ñiño

Al principio la maestra del menor les ofreció apoyo a los padres, después decidió callar por temor a perder su trabajo. "Yo creo que pierden más callando", dice Carlos. "Hasta que presentamos la denuncia nos enteramos de que hubo un caso parecido, los familiares de la niña salieron de Guanajuato", señala.

Retrasos por parte de las autoridades

Desde hace 10 meses que levantaron la demanda los padres del menor, no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. No se ha levantado una ficha roja para pedir la colaboración internacional, ya que los padres creen que el sujeto cuenta con los recursos y la posibilidad de salir del país antes de comparecer ante las autoridades judiciales por la acusación de abuso sexual.

Para la senadora Malú Mícher "no puede ser que los padres del menor, Carlos y María, sigan solicitando justicia para su hijo. Hace meses comentamos con la maestra Tere Palomino, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, sobre este caso porque sospechaban los padres que no van a detener, y la segunda razón por la que huele mal este caso es porque no se ha expedido una ficha roja, en virtud de que pudiese huir al extranjero".

Carlos denuncia al complicidad de las autoridades con el agresor.

"Cuando presentamos la demanda, el abogado defensor ya estaba emitiendo un amparo, el cual procedió, lo que nos hace pensar que tiene una relación estrecha con la jueza", expresa.

En la última semana de noviembre, los padres dieron una conferencia de prensa, de inmediato la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG), después de estar ausente por meses, se puso en contacto con ellos, le dijo que tenían una resolución, a las horas le canceló la reunión. "No hemos recibido ni una notificación, lo que nos hace pensar que fue una respuesta mediática por parte de la Secretaría", denuncia el padre.

También te puede interesar: Abuso sexual infantil: todos somos responsables

Leer: ¿Cómo puedo hablar con mis hijos para prevenir el abuso infantil?

La falta de la respuesta de las autoridades levanta sospechas

La inacción de las autoridades ante la captura de presunto abusador es muy grave para la senadora Malú Mícher. "Esto quiere decir que no hay justicia para los y las menores en Guanajuato, lo que prevalece son los amiguismos, el tráfico de influencias porque curiosamente el señor Roberto Grijalva es el esposo de los dueños de esa escuela que son los Arena, muy amigos del PAN, del gobernador y del exgobernador Márquez", acusa.

En Guanajuato no existe una unidad especializada para la atención de delitos contra menores, así que los recibieron en la de delitos contra la mujer, donde al principio, se negaron a interponer la denuncia al considerar que un beso no era abuso sexual.

"A mi hijo lo estuvo acosando en el baño, le decía que le abriera la puerta. Un día lo llevó a su oficina, le preguntó cuántos años tenía, que si tenía novia, le dijo que ya estaba en edad de tener sexo", dice Carlos, el padre del menor.

El evento sucedió a principios de año, cuando el menor de ocho años de edad iba en tercero de primaria. Los padres se encontraban de viaje cuando esto sucedió, al regresar notaron un cambio en el comportamiento de su hijo, fue así como se enteraron de lo que había pasado.

Advertencias a los padres

"No saben con quién se están metiendo", le advirtieron las maestras del Liceo de Guanajuato a Carlos, padre del menor que fue abusado por el director de la escuela, quien decidió denunciar y exige que se levante un ficha roja contra Roberto Grijalva.

La familia del menor tuvo que cambiarse de residencia, ya que eran demasiadas las advertencias que recibían sobre los familiares del director de la escuela. Sin embargo, Carlos aclara que el problema no es con la familia ni con la escuela, sino con el abusador de su hijo.

"Los cambios que hemos tenido que hacer como familia nos han afectado. Mi hijo se siente culpable de todo lo que hemos tenido que hacer, no hemos podido evitar que escuche algunos comentarios, lo estamos tratando. El estado no ofreció ayuda psicológica, por el cambio de residencia, no pudimos aceptarla", explica Carlos.

"Lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. Tememos que con el paso del tiempo nos enteremos de más casos", advierte el padre, quien hace un llamado la Fiscalía de Guanajuato y al gobernador del estado para que tomen cartas en el asunto.

La senadora Malú Mícher se suma a las exigencias a la Fiscalía para que actué inmediato en colaboración con la maestra Tere Palomino, la encargada de poner en operación la ley de los niños, niñas y adolescentes. "Hay que basarnos en tratados internacionales, en la convención de los derechos de la mujer en donde lo que prevalece es el interés superior del niño y sobre todo no permitamos, que este señor sea prófugo de la justicia".