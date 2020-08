Covid-19 nos permite crear una economía diferente: Mariana Mazzucato

La economista italiana Mariana Mazzucato es considerada una de las más influyentes en los últimos años. Ha propuesto crear un capitalismo que beneficie a todos.

Su último libro lo leyó el papa Francisco II, que a su vez comentó que era interesante lo planteado por la economista.

Mariana Mazzucato es profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público de la University College London (UCL), en donde también es la directora fundadora del Instituto para la Innovación y Propósito Público (IIPP, por sus siglas en inglés).

Muzzucato nos permite preguntaros si ¿es posible que el capitalismo beneficie tanto a los empleadores como a los empleados?

Sobre la experta, la periodista Helen Rumbelow escribió en el diario británico The Times: "admirada por Bill Gates, consultada por gobiernos, Mariana Mazzucato es la experta con la que otros discuten bajo su propio riesgo".

Las obras de Mazzucato

Para la economista Mazzucato crear un capitalismo que beneficie a todos es posible. Lo plantea en sus libros The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths (El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado) y The Value of Everything: making and taking in the global economy (El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la economía global).

"Sobre el futuro económico es interesante la visión de la economista Mariana Mazzucato, docente en el University College London ("Il valore di tutto"; "chi lo produce e chi lo sottrae nell' economía globale" La haya 2018). Creo que ayuda a pensar el futuro", escribió el papa Francisco, el 28 de marzo.

"No podemos volver a la normalidad"

En entrevista para la BBC, la economista Mazzucato, dijo que no deberíamos regresar a la normalidad.

La normalidad planteaba también desigualdad social. La crisis actual nos muestra las deficiencias de las capacidad de los gobiernos y el rol del Estado.

"No podemos volver a la normalidad. Lo normal es lo que nos metió no solo en este caos, sino también en la crisis financiera y la crisis climática".

Para la economista, las medidas de austeridad que se impusieron tras la crisis de 2008 fueron lo opuesto a lo que se necesita para aumentar la capacidad del sector público y así preparar para el próximo shock del sistema.

En América Latina es clave que la agenda se centre tanto en la creación de valor como la redistribución de valor.

Algo que observó la economista es que todos los países no estaban preparados para esta crisis, destinan menos recursos para financiar los servicios púbicos, tienen menos opciones para el sector informal..

Los servicios públicos deben ser parte de un sistema de innovación, donde se deben de considerar ciudades verdes y el crecimiento inclusivo.

Esas palabras tienen un significado especial para América Latina, una región con un alto nivel de desigualdad y pobreza, que está luchando contra el cambio climático y con muchas de sus comunidades duramente golpeadas por la pandemia del coronavirus.

¿Cómo podemos evitar volver a la normalidad prepandemia? ¿Por qué la gente no debería querer volver a ella?

La triple pandemia

Actualmente estamos enfrentando una triple crisis: la sanitaria, la economía y la climática.

Ya no podemos volver al "business as usual" (Aquí no pasa nada). Si recordamos a principios del año los medios estuvieron llenos de imágenes de desastres naturales, como el incendio del bosque del Amazonas.

Su propuesta sobre "el bien común"

La economista propone un crecimiento inclusivo y sostenible y para ello se necesita una inversión pública, donde se impulse el concepto del "bien común".

En esta construcción se busca una igualdad de beneficios para los inversionistas, empleadores y empleados. En la estrategia se deben sentar a la mesa ciudadanos y sindicatos.

Sobre le tema, el austriaco Christian Felber publicó una teoría económica donde propone que las empresas no deben tener afán de lucro y competencia, sino potenciar las relaciones humanas, apostando a la sostenibilidad, medio ambiente y mejor calidad de vida de las personas ¿será posible?

