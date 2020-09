"Cosas que no creo que hagan otras personas en la cama"

Hemos retomado un comentario del sitio Slate, un portal donde la gente envía sus preguntas sobre sexualidad. Esta ocasión, una chica considera extraño y único lo que le ha pedido su actual pareja. Ella cree que nadie más lo hace en la cama. La petición va más allá del sexo anal y oral.

La chica cuenta:

He estado saliendo con un chico nuevo durante un mes, el sexo ha sido bueno. Estoy abierta a otras cosas. Aunque no me gusta la idea dar sexo oral, lo hago, tengo la mente abierta. Sin embargo, lo que me ha pedido me tiene sorprendida.

No me cierro a tener sexo anal. Cuando me lo pidió por primera vez hacerlo, le dije que no. Ya fue hasta la cuarta vez que lo experimentamos. Después, me pidió que se lo hiciera a él. Me dio un consolador para que me lo pusiera, pensé que esto era muy extraño. Seguí sus instrucciones y realmente lo disfrutó.

Después me pidió que le introdujera mis dedos, lo acepté con un guante. Todavía me resulta nuevo y extraño, pero realmente él lo disfrutó. Ahora me pidió un beso negro, es decir, que le besara el ano. ¿La gente realmente hace eso? No quiero sus heces en mi boca. ¿Hay una forma higiénica de hacerlo?

La respuesta:

Stoya y Rich, escritores de Slate, respondieron a este comentarios refiriéndose a que realmente hay poca información sobre las experiencias sexuales, ya que el analingus, besar el ano, es una práctica entre las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales. Incluso existen guías en internet para hacerlo de forma higiénica.

Para Stoya, escritora y pornógrafa, autora de Philosophy, Pussycats, & Porn y Rich, escritor de varios medios, el punto, en primera es si ella desea hacerlo y quiere experimentarlo; en segunda, señalan que el chico debió haber expresado sus gustos sexuales en la primera cita.

¿Tú qué harías si te encontrarás en esta situación? ¿Si fueras tú la chica que no conocía este tipo de prácticas o de lo contrario la persona que tiene prácticas no convencionales?

Con información de Slate