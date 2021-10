Cosas que debes tener en mente durante el proceso de superar a tu ex. Foto: Pexels

Las rupturas amorosas pueden llegar a ser realmente dolorosas y devastadoras, pero en ocasiones también son una oportunidad para crecer como persona, para afianzar el amor propio y para tomar las riendas sobre nuestra vida en el mejor de los sentidos.

Superar a un ex es todo un proceso, al vivir la pérdida de ese ser que una vez amamos todas nuestras emociones se ponen patas para arriba, pero no te preocupes, superarlo no es imposible. Aunque a algunas personas les lleve más o menos tiempo superar sus relaciones amorosas, siempre se puede salir de ese bache emocional con el apoyo de quienes nos aman y con mucha fuerza de voluntad.

Sabemos que romper con alguien trae consigo muchos retos, especialmente si se trataba de una relación larga y estable, por eso hoy te contamos sobre algunas cosas que debes tener en mente durante el procesos de superar a tu ex:

1. No te alejes de tu red de apoyo

Algunas personas acostumbran vivir sus periodos de tristeza en soledad, cuestión que no siempre juega a su favor. La compañía de amigos y familiares que nos aman y apoyan siempre hace más llevadero el proceso de sanar una ruptura, esas personas simplemente le dan valor a tu vida y por ello vale la pena tenerlos cerca en los momentos más difíciles.

Además, convivir con tus amistades y personas más queridas también ayuda a que te distraigas un poco, a que disfrutes de otras actividades y a que te sientas acompañada. No olvides que las amistades salvan.

2. No tiene nada de malo pedir ayuda profesional

Nuestras emociones pueden ser realmente complejas y en ocasiones una ruptura amorosa desata muchos otros problemas emocionales. Si sientes que la situación te sobrepasa, no tiene nada de malo asistir con un profesional, es decir, pedir acompañamiento psicológico.

La terapia es importante en todo momento, especialmente cuando sentimos que nuestro mundo está en crisis. También, es importante tener terapia psicológica si dentro de tu relación viviste algún tipo de violencia.

3. Es importante cuidar el autoestima

El amor romántico nos ha enseñado que nuestra autoestima y validación debe provenir de una perspectiva masculina, por ello muchas mujeres tienden a sufrir de forma desproporcionada las rupturas amorosas.

Recuerda que no importa cuantas parejas sexo-afectivas entren o salgan de tu vida, eres suficiente. No olvides cuidar tu autoestima y ponerte siempre a ti misma como una prioridad.

4. Aprender a dejar ir es bueno

La vida da muchas vueltas y a veces , por una u otra razón, las personas que amamos no se quedan en nuestras vidas y es completamente normal. El patriarcado nos ha enseñado que el amor solo es verdadero si dura para siempre, pero es una mentira, aprender a dejar ir es una parte importantísima de los procesos de duelo, incluso si duele demasiado.













