Coregasm: orgasmos mientras te ejercitas

Durante esta cuarenta una de las recomendaciones más comunes es hacer ejercicio, esto porque es una actividad que ayuda a disminuir la ansiedad, depresión, ayuda al sistema digestivo, te distrae, es bueno para nuestra salud, etc. Pero eso no es todo, además de los beneficios ya mencionados hay uno que casi no se menciona y aquellas personas que lo experimentan no suelen hablarlo; orgasmos, mejor conocidos como coregasm (coregasmo).

Hace unos días me encontraba realizando mi rutina de ejercicio en la sala de mi casa cuando de pronto comencé a sentir una sensación muy familiar, decidí continuar con la rutina, segundos después esta sensación continuaba y estaba aumentado fue ahí cuando me di cuenta de que estaba teniendo un orgasmo. Claro que yo no tenía idea de que lo que estaba viviendo tenía un nombre, había escuchado a algunas personas les pasaba pero para mí era más como un mito.

La pregunta que estaba presente era ¿por qué nos excitamos cuando estamos realizando un cierto tipo de ejercicios? Esto que parecía un mito lleva años investigándose por la Dra. Herbenick, quien encontró dos fenómenos: el orgasmo inducido por el ejercicio y el placer sexual inducido por el ejercicio, estos resultados no fueron los primeros encontrados, Alfred Kinsey, uno de los pioneros de la sexualidad, también encontró que el cinco por ciento de las mujeres experimentaban placer sexual a través del ejercicio.

En la investigación realizada por la Dra. Herbenick se obtuvo que 124 mujeres habían experimentado orgasmos inducidos por el ejercicio y 246 sintieron placer sexual, la edad de las participantes fue de 18 a 63 años y en promedio 30 años, también el 69% se identificó como heterosexual. Además, de las las mujeres que reportaron haber tenido un orgasmo el 51.4% reportó que su primera experiencia fue mientras realizaba ejercicios abdominales, el 15.8% en spinning, 26.3% cargando pesas, corriendo 13.2% y algunos de los otros ejercicios eran: yoga, nadando, elíptica y aerobics.

Es importante mencionar que todas las mujeres especificaron que en ese momento no se encontraban teniendo fantasías sexuales o pensando en cosas relacionadas.

Dentro de los ejercicios abdominales en el que se reportaron más orgasmos fue la silla del capitán este se realiza en una máquina en el gimnasio en el que los brazos están recargados y la persona tiene que levantar sus piernas en un ángulo de 90°. Este ejercicio puede realizarse en casa utilizando dos bancos altos y asegurándose de que estos no se resbalan.

Por otra parte, los crunches fueron otros de los más mencionados, este suele ser más común y no se necesita ningún tipo de equipo, este caso nos recostamos en el piso con las piernas flexionadas y levantando la parte superior del cuerpo sin llegar hasta arriba, y utilizando totalmente la fuerza del abdomen. A pesar de esto, la Dra. Herbenick y sus colegas no saben realmente cuál es la razón por la cual esto sucede, ella menciona creer que puede ser porque el ejercicio potencia la vida sexual de las mujeres o el hecho de contraer los músculos del abdomen también se contraen los pélvicos.

Tampoco se dice que tan probable es que esto suceda, también menciona que no es raro y que su muestra total fueron 370 mujeres que sí lo habían experimentado, sin embargo, cuando esto llega a suceder en un gimnasio o lugar público muchas mencionaron haber pasado por momentos vergonzosos, pero dadas las circunstancias actuales en la cual nos encontramos haciendo ejercicio en nuestras salas, cuartos, puede ser una perfecta oportunidad para intentarlo.

Además, muchas de nosotras contamos con tiempo libre y a veces hacer ejercicio puede no ser nuestra primera opción al decidir qué queremos hacer, y también hay algunas otras mujeres que en estos momentos pueden estar teniendo menos tiempo de lo normal por lo que, podría ser una buena idea distraerse unos minutos y dedicarlos a tu cuerpo.

Inclusive hay vídeos en YouTube que tienen rutinas específicas para llegar al coregasm, así mismo, considero que esto puede ser una buena oportunidad para ver cómo es que nuestro cuerpo funciona y lo maravilloso que puede ser, también el ver que la sexualidad femenina es tan amplia y probablemente aún no la hemos experimentando por completo.

Desde hace muchos años nuestra sexualidad se ha visto como este gran enigma, que si hay punto G, U, A, O que si tenemos diferentes tipos de orgasmos o no, también todas las diferentes técnicas de masturbación, el uso de juguetes, lubricantes entre otras cosas.

Todo esto nos sirve para seguir conociendo nuestro cuerpo, seguir descubriendo que es lo que sÍ nos gusta o no, que disfrutamos o que de plano no nos late para nada, continuar conectándonos con nosotras mismas de distintas formas, seguir tocándonos con amor, y si algunas de estas actividades nos llevan al orgasmo pues que mejor. Así que continuemos explorando nuevos horizontes y recordemos que como dice la sexólga Fabiola Trejo "La masturbación es una revolución".

*Diana Laura López Torres / @Dianlopz / es estudiante de psicología en la Universidad Iberoamericana, y ha participado en investigaciones sobre la violencia familiar como antecedente en la violencia de pareja y amistades, así como en los efectos de la cultura en la masturbación y satisfacción sexual en la pareja, estos fueron presentados en el XXVII Congreso Mexicano de Psicología y en el 2º. Foro de la región metropolitana de psicología del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.