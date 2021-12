Convocan a besotón contra la homofobia tras actos discriminatorios en Six Flags

Un usuario de Twitter denunció discriminación por parte del personal de Six Flags México después de que una pareja del mismo sexo se besaron dentro del parque. Ante esto, personas de la comunidad convocaron a "Besotón contra la homofobia" para protestar ante los actos homofóbicos.

MAÑANA todes a @SixFlagsMexico en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque.

No más homobofia.

No más odio.#SixFlagsDiscrimina@YaajMexico @ItGetsBetterMx @CasaFridaLGBT pic.twitter.com/5MaKiBUsyf — The Predatory Pose MX (@TPPose) December 30, 2021

La denuncia del tuitero @giov__ se hizo viral bajo la movilización del #SixFlagsDiscrimina, quien aseguró que un presunto "director del parque" de nombre José, les solicitó no tener ese tipo de muestras de cariño debido a que Six Flags México un lugar de ambiente familiar, por lo que "no se puede tener actos que atenten contra la moral, de acuerdo a él un beso gay atenta y uno hetero, no".

En el hilo de su denuncia muestra un video, dentro de Six Flags, en donde un hombre al ser cuestionado sobre otras personas que se están besando de diferentes géneros, el individuo le comenta que "es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo es la organización que dice, la tenemos que respetar".

Lo que si dice es que "no se puede tener actos que atenten contra la moral" de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares "seguros para la comunidad". @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

Posteriormente, el hombre continúa explicando la situación comparándola con el respeto de la luz de semáforo. En un segundo video, el supuesto director continúa diciendo "cuando tú vas a una casa, tú te manejas como te dicen en una casa".

Finalmente, en el último vídeo el personal menciona que "es un parque familiar, lo que queremos es muestras de ser amigos. Si hay muestras de afecto, por supuesto se toleran como todo, pero ya el tema de besarse en público y eso no, porque se sienten traspasados las demás personas"

Los usuarios afectados comentaron que se haría la respectiva denuncia ante la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Por otro lado, Six Flags México no ha emitido ningún comunicado al respecto.