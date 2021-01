Control coercitivo: Violencia sin marcas en el cuerpo

La violencia de género se puede manifestar de diferentes formas. La asesora de la Casa Blanca sobre violencia contra las mujeres Lynn Rosenthal dijo "Cuando se ve un hueso roto, la persona ha experimentado muchos otros comportaminetos dañinos". En 2007 Evan Stark publicó su libro Control Coercitivo. Cómo los hombres atrapan a las mujeres en la vida personal e introdujo el término control coercitivo al debate de la lucha de género.

Evan Stark es un investigador y sociólogo forense experto en violencia de género. Describió al término control coercitivo como acciones de intimidación, maltrato, castigo, restricción financiera, aislamiento o privación de las necesidades básicas. Actualmente su libro es uno de los más importantes en abordar la violencia doméstica.



La raíz de la violencia



Quienes estudian la violencia de género apuntan que las primeras acciones comienzan como cortejo y se confunden con romance. "No salgas con ellos, son mala influencia", "Usa este atuendo", "No comas esto te hace daño". Son gestos que pueden parecer dulces o de cuidado pero "son una prueba de monopolizar el tiempo y atención de una pareja", afirma Chitra Raghavan, psicóloga forenses de Jay College of Criminal Justice. Explica que con el paso del tiempo los límites de los comportamientos aumentan.



El control coercitivo se realiza a través de diferentes prácticas variadas de control y el agresor las adapta al conocimiento que tiene de la persona, la intimidad y las circunstancias. Este término expande el significado de abuso doméstico e intenta visibilizar las alertas para no llegar a una violencia física.

Expertos mencionan que en ocasiones el control coercitivo se entiende como una experiencia negativa dentro de una relación, pero es más que eso, en algunos países este término ya está legislado y esta práctica es penada. "Las leyes de control coercitivo son un primer intento de abordar las dinámicas invisibles que son tan, tan peligrosas".

Inglaterra y Gales convirtieron en 2015 al control coercitivo en un delito; posteriormente Irlanda en 2018 y Escocia en 2019. El estado de California fue el primero en aprobar una ley que permite que los comportamientos de control coercitivo, como aislamiento, se puedan presentar como evidencia de violencia doméstica en los tribunales y este mes, Hawái promulgó una legislación de control anti-coercitivo.

Campaña "El comportamiento de control es ilegal"

El momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando deciden terminar con su relación, dicen los expertos; en promedio se necesitan siete intentos para dejar a un abusador según la Línea Nacional de Violencia Doméstica de Estados Unidos. Susan Rubio, legisladora del estado de california afirmó "El control coercitivo paraliza a la víctima" refiriéndose al miedo, incertidumbre, inseguridad económica y/o preocupación por los hijos.

Tiempos de encierro

El confinamiento de las familias para evitar la propagación del virus ha obligado a víctimas de violencia a convivir con su agresor en el hogar. Las llamadas de denuncia 911 incrementaron exponencialmente en México durante el 2020 según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según datos del Inegi el 43 por ciento de las mujeres en el país han enfrentado agresiones por parte de su esposo o pareja actual a lo largo de su relación. Tan solo en Enero del 2020 se iniciaron 15 mil 850 carpetas por violencia doméstica.

El control coercitivo son escalones dentro de la violencia doméstica y de género. Establecer un comportamiento opresivo diseñado para asegurar el privilegio basado en el género priva a las mujeres de sus derechos y el esfuerzo por crear legislación con este concepto amplía las oportunidades para identificar abuso, control y violencia desde las acciones de raíz, afirman los expertos.





Con información del New York Times y Tribuna Feminista